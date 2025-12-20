オセール戦の36分に負傷交代した南野。(C)Getty Images

　現地12月21日、南野拓実を擁するモナコは、フランス杯でオセールと対戦。ミカ・ビエレスの２発により、２−１で接戦を制した。

　開始８分でビエレスが先制点を奪うも、29分にPKで一度追いつかれて迎えた36分だった。南野が膝を負傷。担架で運ばれ、途中交代を余儀なくされた。

　地元紙『L'Équipe』は「モナコ所属のミナミノは、オセールの選手を追いかける際に膝を痛めた」「負傷は深刻なようだ。日本人選手は担架で運び出されることになった」とレポート。チームメイトが一斉に駆け寄り、南野は両手で顔を覆っていたことからも、事態の深刻さが窺える。
 
　森保ジャパンでは最近、キャプテンの遠藤航や主軸の鎌田大地も戦線を離脱。来夏の北中米ワールドカップを前に、また１人中心選手の中で負傷者が出てしまった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

