モナコ南野拓実、担架でピッチを後に。両手で顔を覆う…地元紙は「深刻なようだ」とレポート。森保ジャパンに新たな負傷者
現地12月21日、南野拓実を擁するモナコは、フランス杯でオセールと対戦。ミカ・ビエレスの２発により、２−１で接戦を制した。
開始８分でビエレスが先制点を奪うも、29分にPKで一度追いつかれて迎えた36分だった。南野が膝を負傷。担架で運ばれ、途中交代を余儀なくされた。
地元紙『L'Équipe』は「モナコ所属のミナミノは、オセールの選手を追いかける際に膝を痛めた」「負傷は深刻なようだ。日本人選手は担架で運び出されることになった」とレポート。チームメイトが一斉に駆け寄り、南野は両手で顔を覆っていたことからも、事態の深刻さが窺える。
森保ジャパンでは最近、キャプテンの遠藤航や主軸の鎌田大地も戦線を離脱。来夏の北中米ワールドカップを前に、また１人中心選手の中で負傷者が出てしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
