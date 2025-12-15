タカラトミーアーツより、12月下旬に発売されるガチャ「MOTHER2 チャームマスコット」。こちらは、1994年にスーパーファミコン向けに発売されたRPG「MOTHER2 ギーグの逆襲」に登場するキャラクターたちをモチーフにしたチャームマスコットだ。

ラインナップは全部で7種類。ネス、ポーラ、ジェフ、プー、どせいさんといったおなじみの面々に加えて、今回はゲップーとレアで入手可能なかえってきたゲップーもラインナップされている。いずれも、ファスナーや傘の取っ手部分など好きなところに取り付けられるリングパーツに加えて、カニカン付き仕様なのもポイントだ

白いリング部分は柔らかい素材になっているので、傘の取っ手などに簡単に取り付けることができる

ネス

ゲームの主人公キャラとして登場するネス。赤い帽子に黄色と青色のボーダーシャツ、短パンという元気の良さそうな見た目をしているのが特徴だ。オリジナルは粘土フィギュアで作られた作品だったが、今回の「MOTHER2 チャームマスコット」でも、そのスタイルがしっかりと再現されている

このフィギュア部分は約50mmと小ぶりなサイズだ。しかし、それなりに存在感がある見た目になっているため、カバンなど普段使いするアイテムに付けておきたくなる。リングパーツだけではなく、カニカンを活用していろいろなものに取り付けても良さそうだ。

おなじみの見た目が再現されている

表だけではなく裏もしっかりと作り込まれている

前髪が飛び出しているところがかわいい

小ぶりなリュックを背負っている

「MOTHER2」のタグも付属

ポーラ

ポーラスター幼稚園の園長のひとり娘としてゲームに登場する少女のポーラ。金髪のショートヘアに、ピンク色のワンピースという姿が、どこか懐かしい時代のアメリカンガールという印象だ。こちらの「MOTHER2 チャームマスコット」では、絶妙なバランスで再現されている。

カニカンやタグなどのパーツ類に混ざって見落としがちだが、頭の上にはしっかりと真っ赤なリボンが付けられているのもおしゃれだ。片手には少し大きめのカバンを持ち、もう片方の手を後ろに回しているポーズも個性的である。

どことなく粘土フィギュアっぽい見た目だ

片手は後ろに回しているようなポーズになっている

青い瞳にまつげがキュートだ

手にはカバンを持っている

ポーラに付属しているタグ

ジェフ

ウィンターズの寮に住む天才科学者の息子、ジェフもラインナップ！ 金髪ヘアに黒い縁眼鏡という、典型的なインテリ少年だ。青緑のスーツを身に着けて、まるでスパイ映画の主役のように手に銃を構えているポーズがなかなか似合っている。

足は若干ハの字に広がっているところなど、全体的なフォルムもオリジナルの粘土フィギュアのスタイルをそのまま継承している。よく見ると、片手はポケットに突っ込んでいるなど、じっくり眺めることでいろいろな発見ができるのも面白い。

クールなスタイルだ

後ろから見た髪型も面白い

表情が見えにくい眼鏡も特徴的だ

銃を構えるポーズもカッコいい

こちらがジェフに付属しているタグだ

プー

こちらは、遠く離れたランマ国王子のプーをチャームマスコット化したものだ。一見するとスキンヘッドのようにも見えるが、頭は弁髪でまとめ上げられている。ややつり上がった眉と「への字」の口だが、顔立ちはなかなかかわいらしい。

プーが身に着けているのは、黒帯に白い道着姿だ。どこか70年代の中国で流行った格闘映画を彷彿とさせるようなスタイルだが、髪型と相まってなかなか似合っている。いつでも臨戦態勢に入れるように、両手を独特のポーズで構えているのもクールだ。

王子だが見た目は格闘家のプー

道着の下半身部分はふっくらとしている

すっきりとした顔立ちだ

黒帯は蝶結びになっている

こちらがプーに付属しているタグ

どせいさん

「MOTHER2 ギーグの逆襲」に登場するキャラクターの中では、インパクトという意味で最も個性的なのがこちらのどせいさんだ。体というより、ほぼ顔のパーツだけで構成されているような姿になっていることに加えて、ひと際大きく見える鼻も特徴的である。

やや太めの眉毛や小さい黒目、頬に生えたヒゲなどもバッチリ再現されている。また、下半身部分には全体を支えるための足も生えている。さらに忘れてはいけないのが、頭から飛び出した毛の部分だ。こちらには、赤いリボンが付けられており、おしゃれである。

なんとも個性的な見た目をしている

後ろ姿もかわいい

眉の太さに反比例して目は小さめだ

頭に直接足が生えているような姿になっている

どせいさんに付属しているタグ

ゲップー

「MOTHER2 ギーグの逆襲」関連のグッズに含まれているのはなかなか珍しい。ゲップーも今回のラインナップに含まれている。青色の体をしたヘドロのような見た目のキャラクターだが、こうしたネスたちのライバルキャラクターも用意されているのはなんだか嬉しい。

ゲップーの顔は、ぎょろりとした爬虫類のような目と大きな鼻、そしてまるでとろけているかのような赤い唇から、大きく鋭い牙が飛び出している。体は青一色というわけではなく、緑色の丸い斑点があちらこちらに付けられている。

山のように盛り上がった姿をしたゲップー

独特の形状もバッチリ再現

怖そうな顔だ

ちょっと気色悪い模様が付けられている

ゲップーに付属しているタグ

かえってきたゲップー

ここまでは通常のラインナップに含まれているキャラクターたちだが、最後に紹介する「かえってきたゲップー」はレアで入手できるアイテムだ。どれぐらいの確率で入手できるかはわからないものの、手に入れることができたらかなりラッキーかもしれない。

ちなみにこのかえってきたゲップーとは、ゲップーが修行を積んでパワーアップしてかえってきた姿で、色は若干異なっているものの、見た目自体はほとんど同じだ。ただ、体全体がピンク色になっていることもあってか、よりキュートな姿になっているようにも見える。

レアで入手できるかえってきたゲップー

色以外は通常のゲップーと同じだ

顔は少し凄みが増している

ピンクの体に赤い斑点模様になっている

こちらがかえってきたゲップーに付属しているタグ

こちらでご紹介してきた「MOTHER2 チャームマスコット」は、12月下旬から順次発売されている。「MOTHER」シリーズの大ファンなら、どうしてもコンプリートを目指したいところだろう。今回はレアも含めて全部で7種類も用意されているが、どのキャラも完成度が高い。見つけたときは早めに入手しておこう！

(C) Nintendo