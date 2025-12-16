ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）がホワイトソックスと合意したと２２日（日本時間２３日）、ＭＬＢ公式サイトなどが伝えた。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＪ・パッサン記者によると、２年３４００万ドル（約５４億円）で「一塁でプレーすることになりそう」だという。１１月８日にポスティング申請を行い、交渉期限が米東部時間２２日の午後５時（同２３日の午前７時）に迫る中での“電撃移籍”となった。

九州学院高（熊本）から１７年ドラフト１位でヤクルトに入団した村上は、１年目に高卒新人７人目となるプロ初打席アーチを放つと、１９年には高卒２年目以内ではセ・リーグ初となる３０本塁打を達成し、３６本塁打で新人王に輝いた。２２年には日本人選手としては史上最多の５６本塁打を放ち、打率３割１分８厘、１３４打点と合わせて史上最年少の３冠王となった。

同年オフには日本記者クラブで記者会見し、将来的なメジャー挑戦の意向を初めて明かした。その後行われた契約更改では３年総額１８億円の大型契約を結ぶとともに、２５年シーズン終了後のメジャー挑戦を容認された。「球団には感謝しかない。ヤクルトに恩返しができるように」と来たる時に備えて鍛錬を積んできた。

２３年ＷＢＣには侍ジャパンの主砲として日本の世界一奪還に貢献。米国で行われた準決勝のメキシコ戦では９回に逆転サヨナラ２点二塁打を放ち、全世界にその名を知らしめた。今季は上半身のコンディション不良で５６試合の出場に終わったが、復帰した７月下旬以降だけで２２本塁打と実力を見せつけた。ＮＰＢ８年間で通算２４６発。本塁打王３回、ＭＶＰ２回と日本では敵なしの状態で海を渡る。

現地メディアから「日本のベーブ・ルース」「ＮＰＢの打者では松井秀喜以来の大物」などと紹介されてきた村上はＭＬＢ公式サイトなどで発表されてきた今オフのＦＡランキングで巨人・岡本と常に注目選手として位置付けられ、１１月のＧＭ会議では早くもマリナーズのホランダーＧＭが代理人に接触したことを認めるなど争奪戦となっていた。今月８日（同９日）から行われた球団幹部、代理人らが集結して移籍交渉などを行うウィンターミーティングでも、８月に来日した際に村上のサヨナラ本塁打を目撃したメッツ・スターンズ編成本部長が「素晴らしい選手。パワーも抜群で、メジャーでどんなキャリアを築くか楽しみ」とコメントするなど話題に挙がることが多かった。

ホワイトソックスは２１年に地区優勝を果たしたが、その後はチームの再建期に突入。昨季は借金８０、今季も借金４２で２年連続最下位に沈むなど直近３年間で借金１６２という“弱小球団”だ。当初、村上は２５歳という若さもあって日本人野手の１年目としては最高額となる１億ドル（約１５７億円）規模の大型契約も見込まれていた。それでも、まずは２年間の契約の中で結果を残すことができれば、その後の大型契約を狙うことができるだろう。

本職である三塁の守備力や三振率の高さを“弱点”として指摘されている村上だが、まだまだ成長の余地を残す。「これからいろんな困難が多分あると思いますけど、僕自身、その目の前の壁に全力でぶつかって、当たって砕けろの気持ちで頑張っていきたいと思います」と話していた村上。令和の３冠王の新たな挑戦が始まる。

◆村上 宗隆（むらかみ・むねたか）２０００年２月２日、熊本県生まれ。２５歳。九州学院高（熊本）では１年夏に甲子園出場。１７年ドラフト１位でヤクルト入団。通算８９２試合で打率２割７分、２４６本塁打、６４７打点。２２年に史上最年少で３冠王に輝き、ＭＶＰ２度、ベストナイン４度などタイトル多数。２１年東京五輪、２３年ＷＢＣ日本代表。１８８センチ、９７キロ。右投左打。今季年俸６億円（金額は推定）。