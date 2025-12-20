日本生命保険の朝日智司社長は読売新聞のインタビューに応じ、全国約４万人の営業職員を対象とした６％超の賃上げを２０２６年度に行う方針を示した。

待遇改善で人材を確保し、全国の営業網を維持する。

朝日氏は「賃上げを一過性のものにせず、定着させることが非常に重要だ」と強調した。日生は２３年度以降、年平均６〜７％の賃上げを実施している。

賃上げ実施のため、２６年度の人件費は前年度から１００億円以上増やす。営業職員の初任給引き上げも検討する。

海外展開については、「色々な会社をリスト化している」と述べ、今年１０月に完全子会社化した大手生保「レゾリューションライフ」に続く買収先や出資先を探していることを明らかにした。「北米がいちばん大きな市場なので、この中で（検討する）、ということになる」とも述べた。

社員が出向先の金融機関から内部情報を無断で持ち出していた問題に関しては「社内規定よりも（処分を）少し重くしている」と対応を説明した。この問題では、担当役員２人が報酬５％の減額処分（１か月）となっている。