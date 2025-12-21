漫才日本一決定戦「Ｍ−１グランプリ２０２５」の決勝戦が２１日、都内で開催され、結成９年のたくろうが２１代目王者に輝いた。初決勝で史上最多エントリーとなる１１５２１組の頂点に立ち、賞金１０００万円を獲得。きむらバンドは「漫才をやってきて本当によかった」としみじみ。２３年、２４年は令和ロマンが史上初の２連覇という偉業を成し遂げたが、赤木裕は「来年は出ませーん！」とおちゃめに宣言。大阪では名の知れた２人は、その勝因や東京進出の可能性にも言及した。

ファーストステージでは９人の審査体制では歴代最高得点の８７０点をたたき出したエバースに次いで、８６１点で２位に。最終決戦では３番手でネタを披露した中、審査員９人中８人の票を獲得し、アンタッチャブル・柴田英嗣は「２本目は１００点をつけていいくらい面白かった」と大絶賛だった。

２０１８年に準決勝に進出した以来、最高でも準々決勝止まりと、思うように結果が出ず、苦労の７年を経験した。それでもきむらは「優勝させていただいてるから言えるけど、“いる７年”だった」と実感を込めた。

漫才のスタイルは変えず、自分たちの笑いを磨き上げてきた。勝因について、きむらは苦労をした故の「開き直りがあった」ときっぱり。「自分らに合うように諦めていった。手の出せない設定はやらないし、エッジが効いてなくてもとにかく笑ってもらえればいいじゃないかと思えた」と等身大の漫才を追究した。

今大会は、初戦となった２回戦以外は、この日の１本目で披露した「リングアナ」のみで戦ってきたという。２本目の「ビバリーヒルズ」は１１月にできたばかりの新作だというが、赤木は同期の翠星チークダンス・木佐に相談したところ「絶対に過去にやったちゃんと強い、実績のあるネタをした方がいいよ」と助言されていたと告白。「それを信じずに良かった。優勝した理由は木佐を信じなかったから」ときっぱり。きむらも「危な！俺を信じてくれたってことね。相方を信じてくれてありがとう」とおちゃめに感謝した。

関西勢の優勝は１９年のミルクボーイ以来。Ｍ−１で結果が出た関西コンビは東京進出することが多いが、その可能性について、赤木は「今行かなきゃいつ行くんだって気持ちもある」と分岐点であることを自覚。現時点で「５０：５０」と説明した。

きむらも、去年までは東京進出の願望がなかったことを明かしながら「多分いっぱい大人としゃべらないといけない。大人と相談します」と笑顔で語った。