¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ûà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦áÁ´ÆüËÜ¤ò´þ¸¢¤â¸ÞÎØ¤ËÆâÄê¡¡»°±ºÍþÍè¡Ö¥±¥¬¤òÁ´ÎÏ¤Ç¼£¤¹¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Îà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡Ê¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï»°±º¤Î¥±¥¬¤Ç´þ¸¢¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Îµ¬Äê¤è¤êà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤Ï¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÚ¸¶¤Ï¡Ö£´ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ë¤Ê¤ë¡£½é¤á¤Æ¤Î»þ¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤¬¡¢º£¤ÎÎ©¾ì¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ï£¶Ê¬´ÖÎý½¬¤Ç»°±º¤¬º¸¸ª¤òÃ¦±±¡£¡Öº£²ó¤Ï»ä¤Î¥±¥¬¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂåÉ½Áª¼ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥±¥¬¤òÁ´ÎÏ¤Ç¼£¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡££²£²Æü°Ê¹ß¤ËÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¡ÖÂÎ¤Å¤¯¤ê¤«¤éºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£±£²·î¾å½Ü¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¡£ÆüËÜ¥Ú¥¢»Ë¾å½é¤Î¸ÞÎØÉ½¾´Âæ¤Ø¡¢¤Þ¤º¤Ï¿´µ»ÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡£