ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（25）がホワイトソックスと2年契約で合意したことが21日（日本時間22日）、分かった。交渉期限が米東部時間22日午後5時（同23日午前7時）に迫る中、移籍先に急浮上したのがホ軍。大リーグ公式サイト「MLB.com」が「2年総額3400万ドル（約53億6300万円）で大筋合意した」と報じた。

また、スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者も「速報」と題して「三塁手の村上宗隆とシカゴ・ホワイトソックスは、2年3400万ドルの契約で合意したとESPNに語った。村上宗隆（25歳）は日本のシングルシーズン本塁打王であり、その驚異的なパワーを再建中のホワイトソックスにもたらすだろう」と投稿した。

ホ軍は低迷のまっただ中だ。24年は大リーグワースト記録を更新する121敗、今季もリーグワーストの102敗を喫して2年連続地区最下位に沈んだ。チーム打率・232は両リーグ28位。選手層も薄く、一、三塁は固定できていない。今季打率・234、16本塁打、60打点の25歳のバルガスが一、三塁で併用され、チームトップの22本塁打で二塁がメインのソーサも一塁を守ることが多かった。井口資仁が1年目だった05年に3度目のワールドシリーズ（WS）制覇を果たして以降、20年WS進出なし。村上が再建の切り札となる。

村上は今季、開幕直前に右脇腹を痛めた影響で前半戦を棒に振ったが、56試合の出場で22本塁打、打率・273、47打点をマークした。11月23日のファン感謝イベントで「11月7日にポスティング申請して、アメリカに挑戦することになりました」と報告。拍手に包まれる中で「これからいろんな困難があると思うけど、その壁に全力でぶつかって、当たって砕けろの気持ちで頑張っていきたい」と決意表明した。

米メディアは移籍先候補としてヤンキース、メッツ、マリナーズ、ダイヤモンドバックス、レッドソックス、レンジャーズ、フィリーズなどを挙げ、予想契約規模は8年総額1億8000万ドル（約282億6000万円）とみられていた。交渉期限が迫るなか、レッドソックスからFAのブレグマン、マリナーズからFAのスアレスら同じ三塁手の移籍先が決まらないなど市場は停滞。その中で急浮上してきたホ軍が、日本通算246本塁打の若きスラッガーの争奪戦を制することになった。

▽シカゴ・ホワイトソックス ア・リーグ中地区所属でリーグ創設の1901年から加盟している伝統球団。1906年、17年、2005年にワールドシリーズ制覇。五大湖に面し風が強く「ウインディーシティー（風の街）」とも呼ばれるイリノイ州シカゴが本拠。1919年には八百長事件（ブラックソックス事件）で強打者の“シューレス”ジョー・ジャクソンら8選手が永久追放。その後は長く低迷期が続いた。日本選手は過去、高津臣吾、井口資仁、福留孝介が所属。本拠はギャランティード・レート・フィールド。

◇村上 宗隆（むらかみ・むねたか）2000年（平12）2月2日生まれ、熊本県出身の25歳。九州学院では1年夏に甲子園出場。高校通算52本塁打。17年ドラフト1位でヤクルト入り。22年に日本選手最多となる56本塁打をマークするなど史上最年少で3冠王を獲得。21、22年にMVP。21年東京五輪、23年WBCで世界一。1メートル88、97キロ。右投げ左打ち。