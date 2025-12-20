SixTONES「anan」新年初表紙で煌びやかな装い 6周年目前の軌跡＆絆を感じるポートレートも
【モデルプレス＝2025/12/22】SixTONESが、1月7日発売の「anan」2478号の表紙に登場。グループ6周年を控える彼らが、一面ゴールドの空間で、煌びやかな装いを見せている。
【写真】SixTONES、“7人目のメンバー”生歌唱の裏側明かす 田中樹が再共演熱望「踊り覚えるだけ」
2020年1月22日にCDデビューを果たし、記念すべきデビュー6周年を目前に控えるSixTONES。“6”という数字を大切にする彼らにとって、2026年への気合は十分。1月21日には、初のベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』をリリース。さらに、1月から6月にかけて全11都市50公演のアリーナツアー「MILESixTONES」を開催するなど、6周年にふさわしい華々しいイベントが続く。
そんなSixTONESが、2026年の幕開けとなる同誌の表紙を飾る。新年1号目の表紙を飾るのは、今回で4回目。SixTONESタワー、ネオ和装、レッドカーペット風ステージ…と毎年インパクトのある撮り方をしている中、今回は、宝石のように輝く“発光オーラ”全開の表紙が完成した。一面ゴールドの空間で、ダイニングテーブルを囲む6人は、まるで選ばれし貴族のようなオーラを放つ。6周年に向けて、さらにスターダムを駆け上がる彼らにふさわしい、圧巻の表紙＆グラビアとなっている。2026年への熱い想い、そしてファンとの絆を感じられるインタビューを届ける。
今回の撮影テーマは、“王たちとの晩餐”。それぞれの道を極め、輝きを放ち続ける6人の“王”とteam SixTONESとの祝宴を、ゴージャスかつチャーミングに撮影。ドレスコードとして統一で用意したのは、ステージやMVなどで馴染み深いブラックジャケット×パンツのスーツスタイル。中に合わせたシャツやネクタイは、それぞれのキャラクターをイメージした柄や素材感のものをチョイスして、細かい着こなしに個性が光る。
そしてゴールドが基調の煌びやかな特設ダイニングセットに6人が入ると、キングオーラはさらに増幅。オリジナルのワインボトルをグラスに注いだり、色鮮やかなフルーツを口にしたり…。結成当初から変わらない6人の仲の良さが存分に表れた、賑やかなパーティの一コマを楽しむことができる。また、実は同誌の表紙では、裏テーマとして“人文字”にもチャレンジしている6人。毎回グループ名を構成する8つのアルファベットを作っている中、今回は“N”がテーマ。難易度の高い英字も、体の振り方や腕の向きなどを細かく調整し、あっという間に見事な“N”が完成した。年々オーラが増し続ける6人との祝宴は、これ以上ないほど眩く、微笑ましいひととき。“最上級発光度”を誇るパーティグラビアに仕上がっている。
中面では、メンバーカラーをアクセントにした冬のレイヤードファッションに着替えて、3人ずつのトリオショットも披露。ジェシー＆高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）＆森本慎太郎グループ、そして京本大我＆松村北斗＆田中樹のグループに分かれ、幻想的な雰囲気でポートレートが撮影された。立ち位置などは一人ひとりに任せたため、誰がセンターで、どんなポージングになったのかも見どころだ。
最後は、全員集合して家族写真風の記念写真も撮影。6人での安心感が伝わってくるような、自然体な笑顔のメモリアルショットとなっている。SixTONESの軌跡と絆が感じられる6周年直前ポートレートも掲載されている。トリオカットのコメントでは、“3人で行きたい、開運スポット”についてもトーク。関係性にぴったりなアイデアを一人ずつ考案し、読むだけで楽しい内容となっている。
ソロインタビューは、ベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』に収録されているセルフプロデュース曲のことから、特集に絡めた開運にまつわる話まで、多岐にわたる内容に。それぞれの価値観やこだわりが垣間見えるインタビュー内容となっている。座談会では、2025年の振り返りはもちろん、2026年への意気込みをトーク。2026年の6人の活躍がますます楽しみになる、愛に溢れるメッセージが届けられる。（mdelpress編集部）
