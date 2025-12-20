SixTONES、2026年の『anan』一発目表紙に デビュー6周年もキングオーラで“発光”
6人組グループ・SixTONESが、2026年1月7日発売の女性グラビア誌『anan』2478号（マガジンハウス）の表紙＆グラビアに登場。1月22日にCDデビュー6周年を迎えるSixTONES。アニバーサリーイヤー突入に向けて意気込む6人が、『anan』創刊56周年イヤー、26年の幕開けとなる『anan』のスタート表紙を飾る。
【画像】JR東日本「まるでSixTONESメンバーと一緒にいるかのような限定音声コンテンツを、旅のお供にどうぞ」」
“6”という数字を大切にする彼らにとって、2026年への気合は十分。1月21日には、初のベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』をリリース。さら1月から6月にかけて全11都市50公演のアリーナツアー「MILESixTONES」を開催するなど、6周年にふさわしい華々しいイベントが続く。
SixTONESが新年1号目の表紙を飾るのは、今回で4回目。SixTONESタワー、ネオ和装、レッドカーペット風ステージ…と毎年インパクトのある撮り方をしている中、今回は、宝石のように輝く“発光オーラ”全開の表紙が完成した。一面ゴールドの煌びやかな空間で、ダイニングテーブルを囲む6人は、まるで選ばれし貴族のようなオーラを放つ。
6周年に向けて、さらにスターダムを駆け上がる彼らにふさわしい、圧巻の表紙＆グラビアとなっている。2026年への熱い想い、そしてファンとの絆を感じられるインタビューとともに展開される。
今回の撮影テーマは、“王たちとの晩餐”。それぞれの道を極め、輝きを放ち続ける6人の“王”とteam SixTONESとの祝宴が、ゴージャスかつチャーミングに撮影さされた。ドレスコードとして統一で用意したのは、ステージやMVなどで馴染み深いブラックジャケット×パンツのスーツスタイル。中に合わせたシャツやネクタイは、それぞれのキャラクターをイメージした柄や素材感のものをチョイスして、細かい着こなしに個性が光る。
そしてゴールドが基調の煌びやかな特設ダイニングセットに6人が入ると、キングオーラはさらに増幅。オリジナルのワインボトルをグラスに注いだり、色鮮やかなフルーツを口にしたり…。結成当初から変わらない6人の仲の良さが存分に表れた、賑やかなパーティの1コマが楽しめる。
また実はananの表紙では、裏テーマとして“人文字”にもチャレンジしている6人。毎回グループ名を構成する8つのアルファベットを作っている中、今回は“N”がテーマ。難易度の高い英字も、体の振り方や腕の向きなどを細かく調整し、あっという間に見事な“N”が完成した。
中面では、メンバーカラーをアクセントにした冬のレイヤードファッションに着替えて、3人ずつのトリオショットも披露。ジェシー＆高地優吾（※高＝はしごだか）＆森本慎太郎グループ、そして京本大我＆松村北斗＆田中樹グループに分かれて、幻想的な雰囲気でポートレートが撮影された。立ち位置などは一人ひとりにまかされたため、誰がセンターで、どんなポージングになったのかにも注目。
最後は、全員集合して家族写真風の記念写真も撮影。6人での安心感が伝わってくるような、自然体な笑顔のメモリアルショットとなっている。SixTONESの軌跡と絆が感じられる6周年直前ポートレートも。
トリオカットのコメントでは、“3人で行きたい、開運スポット”についてもトーク。関係性にぴったりなアイデアを1人ずつ考案し、読むだけで楽しい内容となった。
ソロインタビューは、ベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』に収録されているセルフプロデュース曲のことから、特集に絡めた開運にまつわる話まで、多岐にわたる内容に。それぞれの価値観やこだわりが垣間見えるインタビューとなった。
座談会では、25年の振り返りはもちろん、26年への意気込みを明かしている。26年の6人の活躍がますます楽しみになる、愛に溢れるメッセージも要チェック。
『anan』2478号では、2026年も毎年恒例の「運の拓き方」特集からスタート。江原啓之氏、水晶玉子氏、藤本宏人氏らが、運を切り拓いて毎日を心地よく過ごすためのキーワードを教え、アドバイス。また、お部屋のレイアウト決めやスマホアプリの整理をする際に参考にしたい開運アクション、邪気払いメソッドの紹介、占術のプロである、ゆうたろう氏、C.I.氏、キャメレオン竹田氏が自ら行っている運気アップ法、“歩くパワースポット”として知られるSHOCK EYE（湘南乃風）の開運術など、2026年に幸せを呼び込むためのアイデアがたくさん詰め込まれた。BALLISTIK BOYZの砂田将宏が案内する開運フレグランスや、注目俳優の岩瀬洋志が運の拓き方を語るインタビューも。
さらに、anan AWARD 2025受賞記念グラビアにはなにわ男子・大橋和也が、Aぇ! group連載「Aぇ! 男たち」には末澤誠也が登場する。今号からスタートする、なにわ男子の「カレンダーへの道」連載第1回は道枝駿佑が担当する。
【画像】JR東日本「まるでSixTONESメンバーと一緒にいるかのような限定音声コンテンツを、旅のお供にどうぞ」」
“6”という数字を大切にする彼らにとって、2026年への気合は十分。1月21日には、初のベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』をリリース。さら1月から6月にかけて全11都市50公演のアリーナツアー「MILESixTONES」を開催するなど、6周年にふさわしい華々しいイベントが続く。
6周年に向けて、さらにスターダムを駆け上がる彼らにふさわしい、圧巻の表紙＆グラビアとなっている。2026年への熱い想い、そしてファンとの絆を感じられるインタビューとともに展開される。
今回の撮影テーマは、“王たちとの晩餐”。それぞれの道を極め、輝きを放ち続ける6人の“王”とteam SixTONESとの祝宴が、ゴージャスかつチャーミングに撮影さされた。ドレスコードとして統一で用意したのは、ステージやMVなどで馴染み深いブラックジャケット×パンツのスーツスタイル。中に合わせたシャツやネクタイは、それぞれのキャラクターをイメージした柄や素材感のものをチョイスして、細かい着こなしに個性が光る。
そしてゴールドが基調の煌びやかな特設ダイニングセットに6人が入ると、キングオーラはさらに増幅。オリジナルのワインボトルをグラスに注いだり、色鮮やかなフルーツを口にしたり…。結成当初から変わらない6人の仲の良さが存分に表れた、賑やかなパーティの1コマが楽しめる。
また実はananの表紙では、裏テーマとして“人文字”にもチャレンジしている6人。毎回グループ名を構成する8つのアルファベットを作っている中、今回は“N”がテーマ。難易度の高い英字も、体の振り方や腕の向きなどを細かく調整し、あっという間に見事な“N”が完成した。
中面では、メンバーカラーをアクセントにした冬のレイヤードファッションに着替えて、3人ずつのトリオショットも披露。ジェシー＆高地優吾（※高＝はしごだか）＆森本慎太郎グループ、そして京本大我＆松村北斗＆田中樹グループに分かれて、幻想的な雰囲気でポートレートが撮影された。立ち位置などは一人ひとりにまかされたため、誰がセンターで、どんなポージングになったのかにも注目。
最後は、全員集合して家族写真風の記念写真も撮影。6人での安心感が伝わってくるような、自然体な笑顔のメモリアルショットとなっている。SixTONESの軌跡と絆が感じられる6周年直前ポートレートも。
トリオカットのコメントでは、“3人で行きたい、開運スポット”についてもトーク。関係性にぴったりなアイデアを1人ずつ考案し、読むだけで楽しい内容となった。
ソロインタビューは、ベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』に収録されているセルフプロデュース曲のことから、特集に絡めた開運にまつわる話まで、多岐にわたる内容に。それぞれの価値観やこだわりが垣間見えるインタビューとなった。
座談会では、25年の振り返りはもちろん、26年への意気込みを明かしている。26年の6人の活躍がますます楽しみになる、愛に溢れるメッセージも要チェック。
『anan』2478号では、2026年も毎年恒例の「運の拓き方」特集からスタート。江原啓之氏、水晶玉子氏、藤本宏人氏らが、運を切り拓いて毎日を心地よく過ごすためのキーワードを教え、アドバイス。また、お部屋のレイアウト決めやスマホアプリの整理をする際に参考にしたい開運アクション、邪気払いメソッドの紹介、占術のプロである、ゆうたろう氏、C.I.氏、キャメレオン竹田氏が自ら行っている運気アップ法、“歩くパワースポット”として知られるSHOCK EYE（湘南乃風）の開運術など、2026年に幸せを呼び込むためのアイデアがたくさん詰め込まれた。BALLISTIK BOYZの砂田将宏が案内する開運フレグランスや、注目俳優の岩瀬洋志が運の拓き方を語るインタビューも。
さらに、anan AWARD 2025受賞記念グラビアにはなにわ男子・大橋和也が、Aぇ! group連載「Aぇ! 男たち」には末澤誠也が登場する。今号からスタートする、なにわ男子の「カレンダーへの道」連載第1回は道枝駿佑が担当する。