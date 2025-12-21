「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）

日本スケート連盟は全競技終了後、２６年２月に開催されるミラノ・コルティナ五輪代表を発表した。

ペアでは三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組が２大会連続２度目の出場。三浦は前日のショートプログラムで左肩を脱臼するアクシデント。この日のフリープログラムを棄権した。三浦は会見で「今のけがを全力で治して全力でトレーニングして頑張ります」と強い決意を示した。五輪開幕まで５０日を切ったが「まずは私自身、明日、肩の病院に行ってその結果を受けてできるだけ早くいつも通りの練習に戻れるように」と話した。

◆フィギュアスケート ミラノ・コルティナ五輪代表

【男子３枠】

鍵山優真（２２） ２大会連続２度目

佐藤駿（２１） 初出場

三浦佳生（２０） 初出場

【女子３枠】

坂本花織（２５） ３大会連続３度目

中井亜美（１７） 初出場

千葉百音（２０） 初出場

【ペア２枠】

三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組 ２大会連続２度目

長岡柚奈（２０）、森口澄士（２３）組 初出場

【アイスダンス（団体戦のみ）】

吉田唄菜（２２）、森田真沙也（２２）組