「M-1」21代目王者・たくろう、コンビ名の由来が話題「まさかの」「知らなかった」
【モデルプレス＝2025/12/21】ABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2025」で21代目王者に輝いたお笑いコンビ・たくろうが21日、テレビ朝日系「有働Times」（22時〜）に生出演。コンビ名の由来を明かし、話題を呼んでいる。
【写真】今年の「M-1グランプリ」決勝進出者9組一覧
今年の「M-1グランプリ」最終決戦にはエバース、ドンデコルテ、たくろうが出場。8票獲得でたくろうが見事優勝（ドンデコルテは1票、エバースは0票）し、賞金1000万円を獲得した。
MCの有働由美子が「優勝の手応えはあったか」と問いかけると、きむらバンドは「エバースもドンデコルテもめちゃくちゃウケていたので、そんな分からなかったよね」と話し、赤木裕は「豊昇龍（智勝）さんがウケすぎて、1回転してはって（笑）。ちょっと盛りましたけど、大きすぎて視界に入ってきました（笑）」と決勝戦を振り返った。また、優勝した実感はないといい「現実味がなさすぎて、まだピンときてないですし、有働さんも嘘だと思ってます。テレビで観ていた人過ぎるので（笑）」と語り、笑いを誘った。
「たくろう」というコンビ名の由来を聞かれると、きむらは「ぼくが木村拓哉さんの大ファンで、拓哉さんの『たく』から名前をいただいて。赤木はイチロー選手が好きなので『ロー』からとって『たくろう』になりました」と告白。今まで大阪でも賞レースで優勝したことはなかった“苦労人”であったといい「今”王者”って言われているのも実感がない」と明かした。
この話題にSNS上では「まさかの“キムタク”と“イチロー”」「知らなかった」「好きな人の組み合わせだったんだ」「コンビ名の付け方も面白い」「本人に伝わるといいですね！」などの反響が寄せられている。
2001年、お笑い界に旋風を巻き起こした「M-1グランプリ」は、第1回の中川家優勝を皮切りにこれまで錚々たる漫才の王者が19組誕生しており、2023年、2024年は令和ロマンが2連覇という初の快挙を達成。今大会の出場者数は過去最多の1万1521組となった。
決勝戦の審査員は、海原ともこ（海原やすよともこ）、後藤輝基（フットボールアワー）、駒場孝（ミルクボーイ）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、哲夫（笑い飯）、博多大吉（博多華丸・大吉）、塙宣之（ナイツ）、山内健司（かまいたち）、礼二（中川家）の9人が務めた。（modelpress編集部）
