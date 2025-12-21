漫才日本一を決める「M―1グランプリ2025」決勝戦が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送され、結成9年の「たくろう」が優勝し、史上最多1万1521組の頂点に立った。

ファーストラウンドは861点でエバースに次ぐ2位だったが、三つ巴の最終決戦では審査員9人中8票を獲得して圧勝。870点の高得点を獲得したエバースはファイナルラウンドでは1票も入らない意外な結果となった。

5年連続決勝出場の真空ジェシカはファーストラウンド844点で3位のドンデコルテに1点及ばず4位。優勝候補に挙がっていたヤーレンズは843点の5位と大激戦だった。

X（旧ツイッター）では「ガチで過去最高にレベルが高かった」「今回のM-1レベルが上がりすぎてた」「歴代最高レベルで面白かった」「今年は特にM-1のレベルが上がってる気がした」「年々レベル上がってる」「今年は凄くレベルの高い大会だった」の声が続々。「ヤーレンズや真空ジェシカも良かったけどなぁ」「あのレベルの真空ジェシカが落ちて、最下位がめぞんってすごすぎる」「ヤーレンズと真空ジェシカが最終決戦いけないほどレベルが高いM-1新世代」「ヤーレンズも真空ジェシカも落ちるなんて信じられなかった」のコメントもあった。

審査員を務めた「アンタッチャブル」柴田英嗣は「たくろうの2本目は100点をつけてもいいくらい面白かった」と絶賛。「中川家」礼二は「特にファイナル3組はホンマに誰かみんな迷った」と接戦だったと明かしていた。