櫻坂46の小島凪紗が、『櫻坂46 こちら有楽町星空放送局』（ニッポン放送）の5代目メインパーソナリティに就任する。

本情報は、本日12月21日の放送内で発表されたもの。4代目メインパーソナリティの井上梨名は、12月17日に幕張イベントホールで行われた『Buddies感謝祭 2025 EX』にてグループから卒業。このたび、小島が井上から番組を引き継ぐこととなった。

今回の放送では、“メインパーソナリティー引継ぎ式”と題し、小島が井上にラジオの極意を聞く企画を実施。「アウトドア派ではないので、ネタを探しに行かなければいけないのかなという不安があって...」とフリートークを不安に感じている小島に、井上は以前番組で披露した「親知らずを抜いたとき」のフリートークを振り返り、「本当にどうでもいい日常が、意外とリスナーさんに刺さったりする」とアドバイスした。

エンディングでは、井上が小島に「めちゃめちゃ頼もしいから、安心と期待しかない」とエールを送った。なお、小島がパーソナリティを担当する初回放送は1月4日となる。

