「M−1グランプリ2025」で初優勝を飾ったたくろうが21日、優勝会見に出席した。

大会終了後、すぐにテレビ朝日系「有働Times」に生出演。その後、間髪入れずに会見が始まった。

これまで賞レースとは無縁の2人が、いきなりつかんだお笑いの頂点。それが、いきなり去就を注目されるような存在になった。

会見では、東京進出の可能性について問われた。きむらバンド（35）は「すぐすぎて何も…」と即答できない様子。今年準決勝まで進んだドーナツ・ピーナツが同期だといい、「ピーナツが“行かんといてくれよ”と言っていたので。“寂しいから”って〜。あいつの意見も聞かなきゃいけないかなと思います」と打ち明けた。すると、赤木裕（34）は「それか、一緒に引き抜いて行っちゃうか」と、ぶっ飛んだ提案を持ちかけていた。

赤木自身は「今行かなきゃ、いつ行くんだという感覚もある」と、絶好の好機であるととらえているようだった。

きむらが「大人としゃべらな決められへん」と話すと、赤木は「50―50くらいの（確率）」と具体的な可能性を口にした。

最近では、昨年準優勝したバッテリィズが東京へ進出し、人気を博している。きむらは「寺家は日本一早く“たくろうは決勝に行く”と言ってくれていた。刺激もあるので、たっぷりアドバイスいただこうと思う」と話し、東京進出の先輩の助言を聞く意向を示した。