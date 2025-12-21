■全日本フィギュアスケート選手権 最終日（21日、東京・代々木第一体育館）

【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催

来年2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪の日本代表内定選手が発表され、男子シングルは、今大会優勝の鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）、続いて同2位の佐藤駿（21、エームサービス/明治大）、同3位の三浦佳生（20、オリエンタルバイオ/明治大）が順当に選ばれた。

女子シングルは、全日本5連覇で“一発内定”の坂本花織（25、シスメックス）。2人目はGPファイナル（名古屋）銀メダルで今大会4位の中井亜美（17、TOKIOインカラミ）、3人目は同大会3位の千葉百音（20、木下グループ）が選ばれた。

鍵山は前回北京大会に続く連続出場。坂本はフィギュアスケートでは日本女子史上初となる3度目の五輪出場。男女ともに注目の3枠目は、全日本3位以内と今季ベスト（ISU公認大会）上位3名の条件を満たした三浦と千葉が、悲願の切符をつかんだ。

ペアは三浦璃来（24）、木原龍一（33）のりくりゅうペア（木下グループ）が、2大会連続の五輪出場。“ゆなすみ”こと長岡柚奈（20）＆森口澄士（23）組（木下アカデミー）は初の五輪代表に選出された。

アイスダンスでは、個人での出場枠はないが、団体戦での出場として、今大会連覇を達成した吉田唄菜（22）＆森田真沙也（22）（木下アカデミー）の“うたまさ”組が選ばれた。



【ミラノ・コルティナ五輪 日本代表内定選手】

■男子シングル

鍵山優真、佐藤駿、三浦佳生

■女子シングル

坂本花織、中井亜美、千葉百音

■ペア

長岡柚奈／森口澄士

三浦璃来／木原龍一

■アイスダンス

吉田唄菜／森田真沙也