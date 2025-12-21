天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは２１日、東京都千代田区の昭和館で、「戦時下の東京」がテーマの写真展を見学された。

両陛下は今年、激戦地の硫黄島（東京）や沖縄、被爆地の広島や長崎で慰霊を重ね、今回の同館見学で戦後８０年の節目に合わせた訪問を終えられた。

会場には、警視庁カメラマンだった石川光陽さん（故人）が１９３７〜４５年に撮影した４０点が展示。空襲犠牲者の遺体を収容する様子や、終戦直後の４５年８月１６日に皇居前で悲しむ市民の姿を捉えた作品が並び、両陛下は「貴重な記録や資料ですね」と述べられた。

同館には、戦地に赴く日本赤十字社の女性看護師に贈られた日章旗の寄せ書きが展示され、同社の嘱託職員として勤務する愛子さまは「女性が書いたのですか」と熱心に質問された。

その後、戦後生まれの語り部と、同館で説明員として活動する元小学校校長の計３人の女性と懇談された。ご一家の同館訪問は戦後７０年の２０１５年以来、１０年ぶり。ご一家は戦中・戦後の写真や映像などの記録や資料が継承され、当時の苦難が語り継がれていくことを願われているという。