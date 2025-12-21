今【AMERICAN HOLIC】で1番人気！ 大人の冬コーデに♡「優秀ニット」
冬コーデで活躍するニットトップス。各ブランドが名品を展開するなか「どれにしよう？」と悩んでいるなら、手頃な価格が嬉しい【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】を候補に入れてみて。今回は、スタッフの@mitekin.38さんが「アメホリで今一番人気のフェアリーニット！」と太鼓判を押す優秀ニットトップスと、さっそく真似できそうな等身大の着回しコーデを紹介します。
上品見えを狙える控えめなフェザータッチ素材
【AMERICAN HOLIC】「フェアリーニットプルオーバー」\2,490（税込・セール価格）
毛並み感が強すぎない控えめなフェザータッチ素材が、甘さを抑えつつ上品さを醸し出すこちらのニットプルオーバー。「ヒップが隠れる丈なのにウエストインもしやすい」と、@mitekin.38さんもプッシュする一着です。肉厚すぎないニット地のおかげで着膨れして見えにくく、キレイめパンツとのワンツーもすっきりとキマりやすいはず。
ゆるりと体型カバーを担いつつ縦ラインも強調
ゆるりとしたシルエットながら、裾まで切り替えを設けずにストンと落ち感のある直線的な身頃が縦ラインを強調。長めの着丈が腰まですっぽりとカバーしつつも、ルーズな印象になりすぎないのが優秀ポイントです。プリーツが優雅に揺れるチェック柄スカートとあわせれば、トラッドテイストな旬バランスのコーデが即完成します。
レイヤードも気楽に着こなせる綿素材の裏地
余白のあるシルエットを活かし、大胆に長め丈のチュニックシャツをレイヤード。ブルーやグレーを中心にした寒色系のコーデに、重ねたシャツのストライプ柄が上級者見えを後押しするアクセントになってくれます。ふんわりとした表地に対し、裏地には綿の天竺編みを使用。トップスを下に重ねた際にも毛並みのゴワつき感を抑えられそうです。
ふんわりニット × 淡色の相乗効果で可愛げを演出
着回し力に期待できるニュートラルカラーに加えて、冬コーデがパッと華やぐ差し色カラーもラインナップ。パウダーピンクのような淡いライラックの色味は、ふわっと優しげなニット地の風合いも相まって愛らしさバツグン。シックなパンツコーデに大人の可愛げを演出してくれます。さらりと着て悩まず着映えを狙える一着として、イロチ買いもアリかも！
writer：かんだちほ