小島凪紗、『櫻坂46 こちら有楽町星空放送局』新パーソナリティ就任 4代目・井上梨名から”引継ぎ式”
櫻坂46の井上梨名がパーソナリティを務める、ニッポン放送『櫻坂46 こちら有楽町星空放送局』（毎週日曜 後11：00）。21日の放送で、三期生の小島凪紗が新パーソナリティに就任することが発表された。
【ライブ写真29点】笑顔いっぱいのメンバーに囲まれる井上梨名
『櫻坂46 こちら有楽町星空放送局』は、櫻坂46の前身である欅坂46時代の2016年から続く、グループとしては最も長い歴史を持つ冠ラジオ番組。2022年6月より井上梨名が4代目メインパーソナリティを担当し、毎週、パートナーの櫻坂46のメンバーとともにメール企画などを届ける。
4代目メインパーソナリティの井上は、先日、櫻坂46の13枚目シングル「Unhappy birthday構文」の活動をもってグループからの卒業を発表し、17日に幕張イベントホールで行われた『Buddies感謝祭 2025 EX』にて「井上梨名 卒業セレモニー」が開催した。
そしてこの度、井上から番組を引き継ぎ、三期生の小島が5代目メインパーソナリティを務めることが番組内で発表された。21日の放送では、「メインパーソナリティー引継ぎ式」と題し、新パーソナリティーの小島が井上にラジオの極意を聞く企画を実施。
「アウトドア派ではないので、ネタを探しに行かなければいけないのかなという不安があって…」とフリートークを不安に感じている小島に、井上は以前番組で披露した「親知らずを抜いたとき」のフリートークを振り返り、「本当にどうでもいい日常が、意外とリスナーさんに刺さったりする」とアドバイス。エンディングでは、井上が小島に「めちゃめちゃ頼もしいから、安心と期待しかない」とエールを送った。
小島がパーソナリティを担当する『櫻坂46 こちら有楽町星空放送局』の初回放送は1月4日となる。
【ライブ写真29点】笑顔いっぱいのメンバーに囲まれる井上梨名
『櫻坂46 こちら有楽町星空放送局』は、櫻坂46の前身である欅坂46時代の2016年から続く、グループとしては最も長い歴史を持つ冠ラジオ番組。2022年6月より井上梨名が4代目メインパーソナリティを担当し、毎週、パートナーの櫻坂46のメンバーとともにメール企画などを届ける。
そしてこの度、井上から番組を引き継ぎ、三期生の小島が5代目メインパーソナリティを務めることが番組内で発表された。21日の放送では、「メインパーソナリティー引継ぎ式」と題し、新パーソナリティーの小島が井上にラジオの極意を聞く企画を実施。
「アウトドア派ではないので、ネタを探しに行かなければいけないのかなという不安があって…」とフリートークを不安に感じている小島に、井上は以前番組で披露した「親知らずを抜いたとき」のフリートークを振り返り、「本当にどうでもいい日常が、意外とリスナーさんに刺さったりする」とアドバイス。エンディングでは、井上が小島に「めちゃめちゃ頼もしいから、安心と期待しかない」とエールを送った。
小島がパーソナリティを担当する『櫻坂46 こちら有楽町星空放送局』の初回放送は1月4日となる。