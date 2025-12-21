【M-1】TELASA、決勝直後の「大反省会」生配信が「視聴しづらい状況」で謝罪…対応を案内
動画配信プラットフォーム「TELASA」は21日、『M-1グランプリ2025』決勝（ABCテレビ・テレビ朝日系）生中継後の「大反省会」ライブ配信について、視聴しづらい状況になっているとし、公式Xで謝罪した。あわせて、YouTubeでの公開を案内した。
【画像】『M-1』大反省会は…「恐れ入りますが、下記の限定公開リンクよりご視聴ください」
TELASAの公式Xでは「『M-1グランプリ2025 国宝級漫才師たちの大反省会』のライブ配信が、現在TELASAにて視聴しづらい状況となっております。ご不便・ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。恐れ入りますが、下記の限定公開リンクよりご視聴ください」とし、配信先を伝えた。ライブ配信終了後にアーカイブ配信も実施するとしている。
「大反省会」は、TELASA独占で配信され、麒麟・川島明がMCを務める。「国宝級漫才師たちの大反省会」と題し、レジェンド芸人が今年の『M-1』を独自の視点で徹底分析。敗者復活組を含めたファイナリスト全10組が集結する。
『M-1グランプリ2025』は、たくろうが、過去最多1万1521組の頂点に立ち、21代目王者の称号と優勝賞金1000万円を獲得した。
■M-1グランプリ 優勝者一覧【参加組数】
2001年度 中川家【1603】
2002年度 ますだおかだ【1756】
2003年度 フットボールアワー【1906】
2004年度 アンタッチャブル【2617】
2005年度 ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度 チュートリアル【3922】
2007年度 サンドウィッチマン【4239】
2008年度 NON STYLE【4489】
2009年度 パンクブーブー【4629】
2010年度 笑い飯【4835】
2015年度 トレンディエンジェル【3472】
2016年度 銀シャリ【3503】
2017年度 とろサーモン【4094】
2018年度 霜降り明星【4640】
2019年度 ミルクボーイ【5040】
2020年度 マヂカルラブリー【5081】
2021年度 錦鯉【6017】
2022年度 ウエストランド【7261】
2023年度 令和ロマン【8540】
2024年度 令和ロマン【10330】
