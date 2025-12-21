すとぷりなどの2.5次元アイドルグループが所属するSTPRで5組目の新グループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」が21日、グループ初となるユニット楽曲のミュージックビデオ（MV）を、YouTube公式チャンネルに公開した。

待望の初のワンマンライブまで、あと１週間。チャンネル登録者数も60万人を突破して勢いに乗るすにすてが、初めてグループ内でユニットを結成した。動画配信企画をきっかけに誕生した「POP組」、「COOL組」の2チームが、それぞれ新曲を発表。「POP組」は学校を舞台にした明るい「がっこう戦争」、「COOL組」は凛としたセクシーな世界観の「MELLOW FELLOW」だ。関係者は「対照的なコンセプトを持つ2つのユニットによる楽曲を通して、すにすての多彩な表現を知ってもらいたい」と解説した。

やなと、らお、ゆたくん、おさでいの4人が「POP組」で、キュートなミニキャラ演出とメンバー同士の掛け合いが見どころ。にしき、だいきり、たちばなの3人「COOL組」は、各メンバーの表情や存在感、艶っぽさが際立つ映像表現に挑戦した。

4月2日に、すとぷりら2.5次元アイドルの先輩グループたちの大型フェス「STPR Family Festival!!」の東京ドームのステージでデビューした大型新人グループは、満を持して、初のワンマンライブ「We are SneakerStep! -1st Step-」を行う。29、30日の大阪・Zepp Nambaを皮切りに、1月2、3日の名古屋・Zepp Nagoya、1月5、6日の東京・Zepp DiverCityと東名阪で全6公演の予定だ。