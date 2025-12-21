　フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表に決まった（前列左から）男子の三浦佳生、佐藤駿、鍵山優真、女子の坂本花織、中井亜美、千葉百音、（後列同）ペアの木原龍一、三浦璃来、森口澄士、長岡柚奈、アイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也（撮影・石井剣太郎）

写真拡大

　「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）

　日本スケート連盟は全競技終了後、２６年２月に開催されるミラノ・コルティナ五輪代表を発表した。女子は今大会優勝した坂本花織（２５）＝シスメックス＝が日本女子初の３大会連続五輪代表入り。ＧＰファイナル２位の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝、今大会３位の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が初五輪となった。男子は今大会優勝ですでに代表に決定していた２２年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が２大会連続代表入り、佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝、三浦佳生（２０）＝オリエンタルバイオ・明大＝が初の代表となった。

　五輪代表メンバーは来年３月にチェコで行われる世界選手権代表にも決まった。

　◆フィギュアスケート　ミラノ・コルティナ五輪代表

　【男子３枠】

　鍵山優真（２２）　２大会連続２度目

　佐藤駿（２１）　初出場

　三浦佳生（２０）　初出場

　【女子３枠】

　坂本花織（２５）　３大会連続３度目

　中井亜美（１７）　初出場

　千葉百音（２０）　初出場

　【ペア２枠】

　三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組　２大会連続２度目

　長岡柚奈（２０）、森口澄士（２３）組　初出場

　【アイスダンス（団体戦のみ）】

　吉田唄菜（２２）、森田真沙也（２２）組　初出場