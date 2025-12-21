フィギュア五輪代表 女子は坂本、中井、千葉 男子は鍵山、佐藤、三浦に決定 来年３月の世界選手権代表にも選出【一覧】
「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）
日本スケート連盟は全競技終了後、２６年２月に開催されるミラノ・コルティナ五輪代表を発表した。女子は今大会優勝した坂本花織（２５）＝シスメックス＝が日本女子初の３大会連続五輪代表入り。ＧＰファイナル２位の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝、今大会３位の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が初五輪となった。男子は今大会優勝ですでに代表に決定していた２２年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が２大会連続代表入り、佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝、三浦佳生（２０）＝オリエンタルバイオ・明大＝が初の代表となった。
五輪代表メンバーは来年３月にチェコで行われる世界選手権代表にも決まった。
◆フィギュアスケート ミラノ・コルティナ五輪代表
【男子３枠】
鍵山優真（２２） ２大会連続２度目
佐藤駿（２１） 初出場
三浦佳生（２０） 初出場
【女子３枠】
坂本花織（２５） ３大会連続３度目
中井亜美（１７） 初出場
千葉百音（２０） 初出場
【ペア２枠】
三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組 ２大会連続２度目
長岡柚奈（２０）、森口澄士（２３）組 初出場
【アイスダンス（団体戦のみ）】
吉田唄菜（２２）、森田真沙也（２２）組 初出場