2.5次元アイドルグループすとぷりのメンバーるぅとが20日、YouTube公式チャンネルの生配信で、来年１月28日に約6年ぶりに発売する２ndフルアルバム「君と僕の約束」の全収録曲を公開した。

今回解禁したのは、表題曲「君と僕の約束」を含む通常版に収録の全21曲、初回限定盤Bに収録の5曲、デジタル版全28曲。るぅとが、自ら作詞作曲を手掛けた新曲が多数収録されているほか、莉犬とのコラボ曲「またねの約束」や、すとぷりがボーカル参加する「誓いの日」など。約6年ぶりのソロアルバムは、クリエイターとしても活動の幅を広げる集大成の一枚となっているという。

同アルバムを引っさげて行うワンマンライブも、約６年ぶりの開催。会場は、以前から「いつか立ちたい」と語っていた夢の舞台・代々木第一体育館で、2月28日、3月1日に行う。そのチケットは、STPR TICKET・プレイガイドでの2次先行の受付もスタートした。

るぅとは「（アルバムは）6年分の思い、詰め込んだら溢れてしまいました。アルバムもライブも形になりつつあります」と、年が明けることを楽しみにしている思いを、熱く語っていた。