京都産業大学が21日、公式X（旧ツイッター）を更新。漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」を制したお笑いコンビたくろう（赤木裕＝34、きむらバンド＝35）を祝福した。

赤木は京産大経営学部出身。861点をたたき出した決勝1本目のネタでは「KSD＝京都産業大学」と母校をネタにし、SNSでも話題になっていた。

京都産業大学【公式】＠むすぶくんは「たくろうさん、おめでとうございます!!（公式表記の）KSUよりKSDのほうが一般的になってしまったのではないでしょうか…笑」と困惑交じりに卒業生の快挙を祝福した。

◆たくろう 赤木裕（あかぎ・ゆう）は1991年（平3）10月24日、滋賀県大津市生まれ。NSC（吉本総合芸能学院）大阪校37期。趣味は野球、空手。きむらバンドは1990年（平2）1月28日、愛媛県松山市生まれ。NSC大阪校36期。趣味はボートレース、ドライブ、ギター、ベース。16年3月9日にコンビ結成。コンビ名はそれぞれが大ファンの木村拓哉（きむら）とイチロー（赤木）からとっている。吉本興業所属。24年第54回NHK上方漫才コンテスト準優勝。