◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねたフィギュアスケート全日本選手権の女子フリーが21日に行われ、全日程が終了した。大会後に日本スケート連盟が、五輪代表を正式発表した。

女子は坂本花織（シスメックス）、中井亜美（TOKIOインカラミ）、千葉百音（木下グループ）の3人。

坂本は日本フィギュアスケート女子では史上初となる3度目の五輪出場となった。また、年齢制限により島田麻央（木下グループ）は出場できない。

男子は鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、佐藤駿（エームサービス・明大）、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）の3人。

ペアは、フリーを棄権したが「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が順当に決まり、“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）と2組。

さらに団体枠として、アイスダンスは“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が選出された。

補欠として男子は友野、山本、壷井。女子は渡辺、青木が入った。