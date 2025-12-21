お笑いコンビ「トレンディエンジェル」の斎藤司（46）が21日、テレビ朝日系「有働Times」（日曜後8・56）に出演し、漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝戦で初優勝した「たくろう」についてコメントした。

たくろうはファーストラウンドでは2位となる861点を獲得してファイナルラウンドに進出。ドンデコルテ、エバースとの三つ巴決戦では審査員9人中8票を集める圧倒的な強さで大逆転劇を演じた。

2015年のM−1で敗者復活枠からの優勝を果たした経歴を持つ斎藤。「会場が何も考えずに笑ってたというところで、その雰囲気を作ってしまうと誰もかなわないという感じがした。素晴らしかった」と勝因を分析した。

スタジオにたくろうの赤木裕（34）、きむらバンド（35）が登場すると「たくろうは苦労している、劇場で頑張ってるイメージがあったので…正直、たくろうワンチャンあるかなって始まる前も思っていた。初めて見る方に赤木くんのキャラがはまりそうだなというのがあった」と話し、「びっくりしていると同時に本当にうれしい」と喜んでいた。