結成15年以内で争う漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝が21日、都内で行われ、結成10年目で初進出のたくろうが第21代王者に輝いた。過去最多1万1521組の頂点で賞金1000万円などを手にした。

優勝直後に、たくろうが21日放送のテレビ朝日系「有働Times」に生出演した。

きむらバンド（36）、赤木裕（34）はそれぞれ自己紹介。きむらは「ドンデコルテさんもエバースもめちゃくちゃウケてた。正直僕らもウケたと思いますけど、そんな（手応えは）分からんかった」と明かした。

赤木は「豊昇龍さんが見えてたんですけど」と、出場順を決める「笑神籤（えみくじ）」のプレゼンターを務めた第74代横綱の豊昇龍について言及。「ホンマにウケすぎて、1回転してはった。ちょっと盛ってますけど、半回転はしてた。それ見ていったかなと。余裕はなかったですけど、豊昇龍さんが大き過ぎて。視界に」と語った。

ネタ合わせについては1回ずつ。きむらは「緊張していた方が絶対面白い」という理由で「あんまりしないでおこうと」と打ち明けた。

決勝はヤーレンズ、真空ジェシカ、ドンデコルテ、エバース、ヨネダ2000、豪快キャプテン、めぞん、ママタルト、たくろう、敗者復活枠のカナメストーンの10組で争った。

◆たくろう 赤木裕（あかぎ・ゆう）は1991年（平3）10月24日、滋賀県大津市生まれ。NSC（吉本総合芸能学院）大阪校37期。趣味は野球、空手。きむらバンドは1990年（平2）1月28日、愛媛県松山市生まれ。NSC大阪校36期。趣味はボートレース、ドライブ、ギター、ベース。16年3月9日にコンビ結成。コンビ名はそれぞれが大ファンの木村拓哉（きむら）とイチロー（赤木）からとっている。吉本興業所属。24年第54回NHK上方漫才コンテスト準優勝。