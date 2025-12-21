【タイ初上陸】「キュリオ・コレクション」がバンコクに誕生 “9つの宝石”着想の美しいデザイン
【女子旅プレス＝2025/12/21】ヒルトンのライフスタイルブランド「キュリオ・コレクション」がタイに初上陸。「9つの宝石」をテーマに気鋭のクリエイターが集結。幻想的なルーフトッププールやアート空間が感性を刺激する、最旬の個性派ホテルだ。
バンコクのスクンビット・ソイ29に位置する「クローモ・バンコク・キュリオ・コレクションbyヒルトン」は、バンコクの正式名称に含まれる「9つの宝石の都」からインスピレーションを得た、新築28階建てのホテル。
「キュリオ・コレクション」は、その土地ならではのストーリーを重視した、独自の物語を持つ個性豊かなホテル群で知られるが、タイへの進出はこれが初めて。
タイのクリエイター集団やアーティストとコラボレーションし、館内の至るところに宝石を感じさせるデザイン、テクスチャー、心を動かす瞬間が散りばめられ、タイにおけるライフスタイルホテルの新潮流を切り開く存在を目指した。
足を踏み入れるとまず目を奪われるのが、10階ロビーの静謐な空間だ。エメラルドの色調に包まれた空間には、雲や木々をモチーフにした彫刻が配され、都市の喧騒を忘れさせる幻想的な雰囲気を醸し出す。エレベーター内はムーンストーンを思わせる乳白色の光に包まれるなど、移動空間さえも没入感を高める演出が施されている。
全306室の客室は、バンコクの夕焼けを想起させるルビーがテーマカラー。温かみのある色彩の中に、太陽鳥（サンバード）の生命力を表現したディテールが光る。
30平方メートル以上のキングやツインルームからジュニアスイート、キングスイートまで、いずれも快適さとスタイルを両立させて設計された。バスローブや引き出しの内側にまで緻密なイラストが隠されているなど、探究心をくすぐる仕掛けも。客室階の廊下には、バンコクの街並みを遊び心あふれる意外な視点で描いたイラストが施されている
28階のルーフトッププールは、地球最古の宝石のひとつとされるジルコンの色調を映し出す。日没とともに天井がオレンジレッドに染まり、水面が宝石のように煌めく幻想的なオアシスへと変貌。デイベッドやサンラウンジャーで、バンコクのスカイラインを眺めながらカクテルを傾ければ至福の時間が流れるだろう。
ダイニングシーンも抜かりない。フレンチビストロ＆バー「Colette Dining（コレット・ダイニング）」では、伝統的なフランス料理にタイの地元食材や遊び心を加えたメニューを提供。かつてこの地が低地だった歴史へのオマージュとして、シュリンプペースト（カピ）の色調や魚のモチーフを取り入れたインテリアも、食事の時間をドラマティックに演出する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：M525 Sukhumvit Rd. （Soi 29）, Klongtoey Nua Watthana, Bangkok, 10110, Thailand
◆ヒルトンの個性派ブランドがタイ初進出
◆色彩とアートがドラマティックに滞在彩る
■クローモ・バンコク・キュリオ・コレクションbyヒルトン概要
