【3COINSのキーホルダー】が優秀！「シュシュ付き」「お気に入りの写真を持ち歩ける」

今おしゃれさんの間では、キーホルダーの“ジャラ付け”がトレンド。プチプラでゲットするなら【3COINS（スリーコインズ）】が狙い目かも。シュシュとして使えたり、写真を入れたりできる実用性も備えたキーホルダーが登場しています。

シュシュとしても使える！ うさぎのキーホルダー

【3COINS】「シュシュ付きうさぎキーホルダー」\550（税込）

ふんわりとした手触りの良さそうなうさぎのキーホルダー。うさぎのスカート部分を取り外すと、シュシュとして使える優れもの。こちらのアイボリー × ピンクのほか、グレー × ブルー、ブラウン × ベージュの3色展開。サッと髪を結びたいときに便利です。この価格なら全色欲しくなりそう。

推し活にも◎ 写真を持ち歩けるキーホルダー

【3COINS】「アクリルフォトキーホルダー」\330（税込）

サイドから写真を差し込み、手軽に持ち歩けるキーホルダー。おしゃれな風景の写真を入れたり、推しのベストショットを入れたりして楽しめます。フレームはシンプルデザインで、アイボリーとピンクの2色をラインナップ。サイズはL判のハーフサイズです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M