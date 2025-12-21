『M-1グランプリ2025』たくろうが初優勝！ 8／9得票の圧勝で11521組の頂点
漫才の日本一を決める『M-1グランプリ2025』（テレビ朝日系）が21日、生放送され、たくろうが初優勝。11521組の頂点に立った。
【写真】 『M-1グランプリ2025』決勝進出する9組！
ファーストラウンドをエバースが1位、たくろうが2位、ドンデコルテが3位で通過。最終決戦はドンデコルテ、エバース、たくろうの順にネタを披露した。
審査員9人の投票により、9人中8票を集めたたくろうが第21代王者となった。たくろうは赤木裕、きむらバンドからなる2016年結成のコンビ。『M-1グランプリ』は同年に初出場し、今年初の決勝進出で、そのまま21代目の王座を射止めた。
