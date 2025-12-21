「M−1グランプリ2025」で初優勝を飾ったたくろうが21日、優勝会見に出席した。

大会終了後、すぐにテレビ朝日系「有働Times」に生出演。間髪入れずに会見が始まった。

これまで賞レースとは無縁の2人が、いきなりつかんだお笑いの頂点。きむらバンド（35）は「王者と呼ばれることがしっくりきていない。うれしすぎてしんどかったです。うれしさのキャパを超えていた」と素直な感想を口に。赤木裕（34）も「僕もほんまに現実味がまだなさすぎて、『有働Times』に出てきましたけど、有働さんがホログラムに見えて。斎藤（トレンディエンジェル斎藤司）さんだけはっきり見える状態でした」と笑わせた。

ファーストラウンドでは、ボクシングのリングアナウンサーを夢見て突然、挑戦し始めるきむらバンド（35）に対し、赤木裕（34）がそれっぽいテキトーな相づちで掛け合いをし、笑いを連発した。861点を獲得し、エバース（870点）に次ぐ2位で突破した。

さらにファイナルラウンドで、 ビバリーヒルズに住んでみたいきむらが、セレブドラマの吹き替え調に小芝居をスタート。難色を示していた赤木が、徐々に乗り気になり、熱量を合わせるネタで爆笑をさらった。9人の審査員のうち、8票と圧倒的な支持を得ての新王者誕生となった。