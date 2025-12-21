【M-1】新王者たくろう、あっという間に「優勝ポスター」公開 大阪にあす22日凱旋へ「お待ちしております！」
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』決勝が、21日に放送（ABCテレビ・テレビ朝日系 後6：30）。お笑いコンビ・たくろうが、過去最多1万1521組の頂点に立ち、21代目王者の称号と優勝賞金1000万円を獲得した。関西勢からは2019年のミルクボーイ以来の王者誕生となった。
【写真】『M-1』たくろう、優勝ポスター
赤木裕（34）ときむらバンド（35）からなる同コンビは、2016年結成。大阪・よしもと漫才劇場（マンゲキ）などを拠点とする。2024年に『第54回NHK上方漫才コンテスト』準優勝という経歴を誇る。
マンゲキは、優勝決定後に公式Xで「たくろうが見事、史上最多11521組を勝ち抜き第21代王者に輝きました！本当に本当におめでとうございます!!」と速報。
さらに、放送終了から1時間たたずに「優勝ポスター」を披露。「このポスターは明日から#よしもと漫才劇場に飾らせていただきます！そして！なんと！明日の『Kiwami極LIVEプラス』にて凱旋出演します!!よしもと漫才劇場にてお待ちしております！」と呼びかけた。
■M-1グランプリ 優勝者一覧【参加組数】
2001年度 中川家【1603】
2002年度 ますだおかだ【1756】
2003年度 フットボールアワー【1906】
2004年度 アンタッチャブル【2617】
2005年度 ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度 チュートリアル【3922】
2007年度 サンドウィッチマン【4239】
2008年度 NON STYLE【4489】
2009年度 パンクブーブー【4629】
2010年度 笑い飯【4835】
2015年度 トレンディエンジェル【3472】
2016年度 銀シャリ【3503】
2017年度 とろサーモン【4094】
2018年度 霜降り明星【4640】
2019年度 ミルクボーイ【5040】
2020年度 マヂカルラブリー【5081】
2021年度 錦鯉【6017】
2022年度 ウエストランド【7261】
2023年度 令和ロマン【8540】
2024年度 令和ロマン【10330】
