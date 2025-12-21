90年代から2013年にかけてプレミアリーグはマンチェスター・ユナイテッドが支配していたと言っても過言ではないだろう。クラブが絶対的な王者として君臨することができたのは他ならぬサー・アレックス・ファーガソン元監督の存在が大きい。しかし、マンチェスター・Uはファーガソン氏のラストシーズンとなった2012‐13シーズンからリーグ優勝が遠ざかっている。26年間で13回のプレミアリーグ制覇をもたらした名伯楽は現在のマンチェスター・ユナイテッドが再びプレミアリーグで優勝するまでさらに10年かかるかもしれないと語った。『Mirror』が伝えている。





苦戦する名門について現在の指揮官であるルーベン・アモリム監督について「彼(アモリム)は人柄が良い。それは代えがたいものだ」と太鼓判を押したが、それでも栄光を取り戻すことは簡単ではないという。「（1980年代の）リヴァプールが最強だった頃を思い出してほしい。彼らはその後も素晴らしいチームを作り上げ、欧州の大会を何度も制してきたにもかかわらず、リーグ優勝まで31年かかった」「今はそれと同じ状況だと言える。そのサイクルのせいで（リーグ優勝まで）10年かかるかもしれないし11年かもしれない。慎重により深く考えなければならず、様々な人選をよりも良いものになるようにしなければならない」それでも今夏にクラブが獲得した選手たちについてファーガソン氏は高評価。「（GKのセネ・ラメンスについて）彼のような選手が必要だったと思う。23歳と若く、俊敏で体格も大きく、手と足両方の技術も優れている。ユナイテッドには長年、チームを鼓舞する選手が必要だった。それが功を奏していると思う。他の2人、ムベウモとクーニャもチームの調子を回復させるのに貢献しそうなので期待している」と語った。