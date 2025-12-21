◆フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）

女子でショートプログラム１位の坂本花織（シスメックス）はフリー１５４・９３点、合計２３４・３６点で優勝。１９８５年から８連覇した伊藤みどり以来、５人目の５連覇を達成し、２６年ミラノ・コルティナ五輪代表に内定。日本女子では史上初めて、３大会連続の五輪出場を決めた。演技後は涙を浮かべ、中野園子コーチと抱き合った。以下、試合後の中野コーチの一問一答。

―坂本の最後のポーズが決まった後、大喜びだった。どんな気持ちで？

「やっぱり苦しかったので、その分喜びも大きかったです」

―言葉は交わしたか？

「『もうこれで全日本で負けることもない』って言いました」

―長く指導してきた。今日の坂本は？

「やっぱり強いです」

―点数をあえてつけるとすると？

「今日は１２０点だと思います。私にはできません」

―ミラノ五輪ではどのような演技を期待？

「ちょこちょこは（ミスが）色々あったので、これをもうちょっと完璧にしてほしいと思います。多分できると思います」

―坂本選手の強さとは？

「あれだけ追いつめられて、一つでもミスをしたら、若い子たちに負けてしまうという、その切羽詰まったところで自分の力を出しきれる人っていうのは、なかなかそんなにいないんじゃないかなと思います。厳しく育ててきてよかったなと思いました」

―二人三脚。練習のコントロールも感情のコントロールも中野コーチが？

「いやいや、私なんかはもう微々たるもんで。彼女は偉かったんだと思います」

―どんな道のりをたどって？

「時々ダメな時もありますますけど、小さい時からある程度は強い子だったと思います」

―今日滑り始める前は、いつも以上にプレッシャーを感じてるような様子？

「もう今日のプレッシャーは半端なかったです」

―引退を表明した後、様子が変わったりは？

「今日はいつも以上にガチガチでした。大体横にいればわかるので。かなり緊張しているけど、その緊張をプラスに変えて、たくさんの人が応援してくださっているので、上手なだけじゃなく、みんなを感動させるプログラムを滑ろうと言っていました」

―今日の「愛の賛歌」は？

「今日のは良かったんじゃないかなと思いますけれども、まだまだできると思います」

―三原舞依が最後の全日本だったがが？

「三原も本当によく頑張ったと思います、いろんな意味で。いつもスピンを抜かないと最後まで（フリーを）できなかったんですけど、今日は全部入れて頑張っていましたので良かったですし、花織のことも応援してくれていたので。ずっとライバルだったので、良かったなと思います」