【モデルプレス＝2025/12/21】ABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2025」決勝戦が12月21日に放送された。ここでは、最終順位と出場者のプロフィールを紹介する。＜※ネタバレあり＞

◆「M-1グランプリ2025」最終順位


最終順位は以下の通り。最終決戦にはエバース、ドンデコルテ、たくろうが出場し、見事優勝したたくろうが賞金1000万円を獲得した。

【最終決戦】（9人の審査員による投票数）
1位：たくろう（8票）
2位：ドンデコルテ（1票）
3位：エバース

【ファーストラウンド】（900満点中の点数）
1位：エバース（870点）
2位：たくろう（861点）
3位：ドンデコルテ（845点）
4位：真空ジェシカ（844点）
5位：ヤーレンズ（843点）
6位：豪快キャプテン（839点）
7位：カナメストーン（830点）
8位：ヨネダ2000（826点）
9位：ママタルト（823点）
10位：めぞん（820点）

◆エバースプロフィール


【事務所】吉本興業
【結成年月】2016年4月1日
【受賞歴・経歴】
・2024年 ツギクル芸人グランプリ 決勝進出
・2024年 第45回ABCお笑いグランプリ 決勝進出
・2024年 NHK新人お笑い大賞 優勝
・2024年 M-1グランプリ 決勝進出 第4位
・2025年 第10回上方漫才協会大賞 文芸部門賞受賞

【プロフィール】
・佐々木隆史（ささき・たかふみ）
生年月日：1992年11月06日
出身地：宮城県登米市豊里町
趣味：野球、バイク、三国志系のゲーム
出身／入社／入門：東京NSC21期

・町田和樹（まちだ・かずき）
生年月日：1992年4月24日
出身地：神奈川県大和市
趣味：酒
出身／入社／入門：東京NSC21期

◆豪快キャプテンプロフィール


【事務所】吉本興業
【結成日】2019年5月27日
【受賞歴・経歴】
・第60回上方漫才大賞 新人賞受賞
・2022-2023 読売テレビ「第12回 ytv漫才新人賞決定戦」ファイナリスト

【プロフィール】
・べーやん
生年月日：1994年10月2日
出身地：広島県 広島市
趣味：映画鑑賞
特技：津軽三味線、バスケットボール、マリオカート
出身／入社／入門：NSC大阪36期

・山下ギャンブルゴリラ（やました・ぎゃんぶるごりら）
生年月日：1988年7月16日
出身地：兵庫県 神戸市
趣味：パチンコ、競馬
特技：辛い物で食べれ無い物がない、ハウスクリーニング
出身／入社／入門：NSC大阪35期

◆真空ジェシカプロフィール


【事務所】プロダクション人力舎
【結成年月】2012年5月
【受賞歴・経歴】
・Ⅿ-1グランプリ2021、2022、2023、2024 決勝戦進出
・Abema杯 第1回フリップ芸-1グランプリ決勝進出（川北）
・R-1ぐらんぷり 2013 準決勝進出（川北）
・歌ネタ王決定戦2013 準決勝進出

【プロフィール】
・ガク／川俣岳（かわまた・たける）
生年月日：1990年12月3日
出身地：神奈川県
血液型：B型
趣味・特技：漫画（一般向け・成人向け）、乃木坂46

・川北茂澄（かわきた・しげと）
生年月日：1989年5月23日
出身地：埼玉県
血液型：B型
趣味・特技： 野球観戦（埼玉西武ライオンズ）、剣道（三段）、ぷよぷよ（大分5位）

◆たくろうプロフィール


【事務所】吉本興業
【結成年月】2016年3月9日
【受賞歴・経歴】
・2018年「第39回ABCお笑いグランプリ」決勝進出
・2018年「M-1グランプリ」準決勝進出（予選12位　敗者復活戦5位）
・2019年「第49回NHK上方漫才コンテスト」本選進出
・2019年「第8回ytv漫才新人賞決定戦」準優勝
・2019年「第6回NHK新人お笑い大賞」決勝進出
・2019年「そろそろにちようチャップリンプレゼンツお笑い統一王座GP2019　グランドチャンピオン大会」本選出場
・2020年「第50回NHK上方漫才コンテスト」本選進出
・2021年「第10回ytv漫才新人賞決定戦」本選進出
・2018年「第39回今宮子供えびすマンザイ新人コンクール」新人漫才福笑大賞

【プロフィール】
・赤木裕（あかぎ・ゆう）
生年月日：1991年10月24日
血液型：O型
出身地：滋賀県 大津市
趣味：野球／空手／実況パワフルプロ野球／ONEPIECE／滋賀の高校野球
特技：ペン回し／空手の板割り／歌
出身／入社／入門：NSC大阪 37期

・きむらバンド（きむら・ばんど）
生年月日：1990年1月28日
血液型：A型
出身地：愛媛県 松山市
趣味：ボートレース、木村拓哉さん鑑賞、ドライブ、ジャパハリネット
特技：ギター、ベース、子供に最速で気に入られる事
出身／入社／入門：NSC大阪 36期

◆ドンデコルテプロフィール


【事務所】吉本興業
【結成年】2019年
【受賞歴・経歴】
・2024年 第20回M-1グランプリ 準決勝進出

【プロフィール】
・小橋共作（こばし・きょうさく）
生年月日：1989年6月17日
血液型：A型
出身地：沖縄県 宜野湾市
趣味：海外ドラマ／筋トレ／お酒
特技：あまり嫌われない／カエルみたいなあごが出る
出身／入社／入門：NSC東京19期

・渡辺銀次（わたなべ・ぎんじ）
生年月日：1985年8月2日
血液型：A型
出身地：山口県 周南市
趣味：けん玉／読書／日本文学
特技：けん玉
出身／入社／入門：NSC東京14期

◆ママタルトプロフィール


【事務所】サンミュージック
【結成年】2016年
【受賞歴・経歴】
・「キングオブコント2020」準決勝進出
・「M-1グランプリ2022」準決勝進出
・「M-1グランプリ2023」準決勝進出

【プロフィール】
・檜原洋平（ひわら・ようへい）
生年月日：1991年7月27日
出身地：大阪府
趣味：カレー作り
特技：ぷよぷよ
資格：普通自動車免許
最終学歴：神戸大学

・大鶴肥満（おおつる・ひまん）
生年月日：1991年7月20日
出身地：東京都
趣味：漫画
特技：ぷよぷよ・実況パワフルプロ野球・金券のレートが分かる・食べ放題
資格：アルゴクラブ公認コーチ・普通自動車免許
最終学歴：明治大学

◆めぞんプロフィール


【事務所】吉本興業
【結成年月】2016年6月9日
【受賞歴・経歴】
・マイナビ Laughter Night第10回チャンピオンライブ マイナビ賞受賞

【プロフィール】
・吉野おいなり君（よしの・おいなりくん）
生年月日：1994年2月3日
血液型：A型
出身地：福岡県 北九州市
趣味：ダーツ、HIPHOP、漫画
特技：即興ラップ
出身／入社／入門：東京NSC22期

・原一刻（はら・いっこく）
生年月日：1994年07月22日
血液型：O型
出身地：宮崎県 宮崎市
趣味：野球、ゴルフ、料理
特技：何度やられても立ち上がる事
出身／入社／入門：東京NSC22期

◆ヤーレンズプロフィール


【事務所】ケイダッシュステージ
【結成年月】2011年9月
【受賞歴・経歴】
2012年 THE MANZAI 認定漫才師（パープーズ名義） 位
2023年 第19回 M-1グランプリ 2位
2024年 第20回 M-1グランプリ 5位
2024年 第6回「たけしが認めた若手芸人 ビートたけし杯『お笑い日本一』」優勝

【プロフィール】
・楢原真樹（ならはら・まさき）
生年月日：1986年11月17日
出身地：大阪府池田市
血液型：O型
趣味：喫茶店巡り、パン屋巡り、サザン好き、ポケモン、メイプルストーリー、カラオケ
資格：普通自動車第一種免許

・出井隼之介（でい・じゅんのすけ）
生年月日：1987年3月2日
出身地：神奈川県横浜市（中学生まで）兵庫県神戸市（中学生から）
血液型：B型
趣味：コーヒーを飲む・カフェ巡り、ヒップホップ鑑賞、サザンオールスターズを聴く、美容・メイク、格闘技観戦、読書
資格：剣道初段、英検2級

◆ヨネダ2000プロフィール


【事務所】吉本興業
【結成年月】結成年月：2020年4月1日
【受賞歴・経歴】
・2021年 女芸人No.1決定戦THEW - 決勝進出
・2021年 M-1グランプリ - 準決勝進出
・2022年 第43回ABCお笑いグランプリ - 決勝進出
・2022年 キングオブコント - 準決勝進出
・2022年 女芸人No.1決定戦THEW - 準優勝
・2022年 M-1グランプリ - 決勝進出
・2023年 第八回 上方漫才協会大賞 - 新人賞受賞
・2023年 ABCお笑いグランプリ - 決勝進出

【プロフィール】
・誠（まこと）
性別：女性
生年月日：1999年3月25日
血液型：B型
出身地：東京都 世田谷区
趣味：テニス、絵を描く事、物作り、音楽鑑賞
特技：ハーモニカ、散髪、顔剃り（理容師免許取得）
出身／入社／入門：東京NSC23期生

・愛（あい）
生年月日：1996年9月19日
血液型：B型
出身地：神奈川県 横浜市
趣味：動物鑑賞、音楽鑑賞、SMAP
特技：犬の基本的なしつけ、ブルースハープ（ハーモニカ）、肩もみ
出身／入社／入門：東京NSC23期生

◆カナメストーンプロフィール


【事務所】マセキ芸能社
【結成年月】結成年月：2010年4月1日
【受賞歴・経歴】
「M-1グランプリ」決勝進出（2025）
・Podcast「カナメストーンのカナメちゃん村」
・YouTube「Kawaii Animals」［声］
・YouTube「しゃれこめカナメストーン」
・「マセキライブ」

【プロフィール】
・山口誠（やまぐち・まこと）
生年月日：1986年6月24日
血液型：AB型
出身地：茨城県鹿嶋市
学歴：静岡産業大学経営学部スポーツ経営学科卒業
資格：教員免許（中学校教諭一種免許状［保健体育］・高等学校教諭一種免許状［保健体育］）、運転免許 (準中型自動車免許)
趣味：危険生物の動画を見る、駅伝を見る、皮膚科に通う
特技：サッカーのボランチの知識、人物描画、良い皮膚科かどうか見極められる

・零士（れいじ）／本名：東峰零士（とうみね・れいじ）
生年月日：1986年12月19日
血液型：B型
出身地：茨城県鹿嶋市
学歴：拓殖大学商学部経営学科卒業
資格：運転免許 (中型自動車免許)
趣味：鹿島アントラーズ、ショッピング、洗濯
特技：ボクシング、大声
その他：ボクシング総合体育大会新人戦 千葉県大会優勝（高校2年生）

（modelpress編集部）

情報：ABCテレビ・テレビ朝日

【Not Sponsored 記事】