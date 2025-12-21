【「M-1グランプリ2025」最終順位・得点一覧】勝者・たくろうらファイナリスト10組を紹介
【モデルプレス＝2025/12/21】ABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2025」決勝戦が12月21日に放送された。ここでは、最終順位と出場者のプロフィールを紹介する。＜※ネタバレあり＞
【写真】「M-1グランプリ2025」点数・順位一覧
最終順位は以下の通り。最終決戦にはエバース、ドンデコルテ、たくろうが出場し、見事優勝したたくろうが賞金1000万円を獲得した。
【最終決戦】（9人の審査員による投票数）
1位：たくろう（8票）
2位：ドンデコルテ（1票）
3位：エバース
【ファーストラウンド】（900満点中の点数）
1位：エバース（870点）
2位：たくろう（861点）
3位：ドンデコルテ（845点）
4位：真空ジェシカ（844点）
5位：ヤーレンズ（843点）
6位：豪快キャプテン（839点）
7位：カナメストーン（830点）
8位：ヨネダ2000（826点）
9位：ママタルト（823点）
10位：めぞん（820点）
【事務所】吉本興業
【結成年月】2016年4月1日
【受賞歴・経歴】
・2024年 ツギクル芸人グランプリ 決勝進出
・2024年 第45回ABCお笑いグランプリ 決勝進出
・2024年 NHK新人お笑い大賞 優勝
・2024年 M-1グランプリ 決勝進出 第4位
・2025年 第10回上方漫才協会大賞 文芸部門賞受賞
【プロフィール】
・佐々木隆史（ささき・たかふみ）
生年月日：1992年11月06日
出身地：宮城県登米市豊里町
趣味：野球、バイク、三国志系のゲーム
出身／入社／入門：東京NSC21期
・町田和樹（まちだ・かずき）
生年月日：1992年4月24日
出身地：神奈川県大和市
趣味：酒
出身／入社／入門：東京NSC21期
【事務所】吉本興業
【結成日】2019年5月27日
【受賞歴・経歴】
・第60回上方漫才大賞 新人賞受賞
・2022-2023 読売テレビ「第12回 ytv漫才新人賞決定戦」ファイナリスト
【プロフィール】
・べーやん
生年月日：1994年10月2日
出身地：広島県 広島市
趣味：映画鑑賞
特技：津軽三味線、バスケットボール、マリオカート
出身／入社／入門：NSC大阪36期
・山下ギャンブルゴリラ（やました・ぎゃんぶるごりら）
生年月日：1988年7月16日
出身地：兵庫県 神戸市
趣味：パチンコ、競馬
特技：辛い物で食べれ無い物がない、ハウスクリーニング
出身／入社／入門：NSC大阪35期
【事務所】プロダクション人力舎
【結成年月】2012年5月
【受賞歴・経歴】
・Ⅿ-1グランプリ2021、2022、2023、2024 決勝戦進出
・Abema杯 第1回フリップ芸-1グランプリ決勝進出（川北）
・R-1ぐらんぷり 2013 準決勝進出（川北）
・歌ネタ王決定戦2013 準決勝進出
【プロフィール】
・ガク／川俣岳（かわまた・たける）
生年月日：1990年12月3日
出身地：神奈川県
血液型：B型
趣味・特技：漫画（一般向け・成人向け）、乃木坂46
・川北茂澄（かわきた・しげと）
生年月日：1989年5月23日
出身地：埼玉県
血液型：B型
趣味・特技： 野球観戦（埼玉西武ライオンズ）、剣道（三段）、ぷよぷよ（大分5位）
【事務所】吉本興業
【結成年月】2016年3月9日
【受賞歴・経歴】
・2018年「第39回ABCお笑いグランプリ」決勝進出
・2018年「M-1グランプリ」準決勝進出（予選12位 敗者復活戦5位）
・2019年「第49回NHK上方漫才コンテスト」本選進出
・2019年「第8回ytv漫才新人賞決定戦」準優勝
・2019年「第6回NHK新人お笑い大賞」決勝進出
・2019年「そろそろにちようチャップリンプレゼンツお笑い統一王座GP2019 グランドチャンピオン大会」本選出場
・2020年「第50回NHK上方漫才コンテスト」本選進出
・2021年「第10回ytv漫才新人賞決定戦」本選進出
・2018年「第39回今宮子供えびすマンザイ新人コンクール」新人漫才福笑大賞
【プロフィール】
・赤木裕（あかぎ・ゆう）
生年月日：1991年10月24日
血液型：O型
出身地：滋賀県 大津市
趣味：野球／空手／実況パワフルプロ野球／ONEPIECE／滋賀の高校野球
特技：ペン回し／空手の板割り／歌
出身／入社／入門：NSC大阪 37期
・きむらバンド（きむら・ばんど）
生年月日：1990年1月28日
血液型：A型
出身地：愛媛県 松山市
趣味：ボートレース、木村拓哉さん鑑賞、ドライブ、ジャパハリネット
特技：ギター、ベース、子供に最速で気に入られる事
出身／入社／入門：NSC大阪 36期
【事務所】吉本興業
【結成年】2019年
【受賞歴・経歴】
・2024年 第20回M-1グランプリ 準決勝進出
【プロフィール】
・小橋共作（こばし・きょうさく）
生年月日：1989年6月17日
血液型：A型
出身地：沖縄県 宜野湾市
趣味：海外ドラマ／筋トレ／お酒
特技：あまり嫌われない／カエルみたいなあごが出る
出身／入社／入門：NSC東京19期
・渡辺銀次（わたなべ・ぎんじ）
生年月日：1985年8月2日
血液型：A型
出身地：山口県 周南市
趣味：けん玉／読書／日本文学
特技：けん玉
出身／入社／入門：NSC東京14期
【事務所】サンミュージック
【結成年】2016年
【受賞歴・経歴】
・「キングオブコント2020」準決勝進出
・「M-1グランプリ2022」準決勝進出
・「M-1グランプリ2023」準決勝進出
【プロフィール】
・檜原洋平（ひわら・ようへい）
生年月日：1991年7月27日
出身地：大阪府
趣味：カレー作り
特技：ぷよぷよ
資格：普通自動車免許
最終学歴：神戸大学
・大鶴肥満（おおつる・ひまん）
生年月日：1991年7月20日
出身地：東京都
趣味：漫画
特技：ぷよぷよ・実況パワフルプロ野球・金券のレートが分かる・食べ放題
資格：アルゴクラブ公認コーチ・普通自動車免許
最終学歴：明治大学
【事務所】吉本興業
【結成年月】2016年6月9日
【受賞歴・経歴】
・マイナビ Laughter Night第10回チャンピオンライブ マイナビ賞受賞
【プロフィール】
・吉野おいなり君（よしの・おいなりくん）
生年月日：1994年2月3日
血液型：A型
出身地：福岡県 北九州市
趣味：ダーツ、HIPHOP、漫画
特技：即興ラップ
出身／入社／入門：東京NSC22期
・原一刻（はら・いっこく）
生年月日：1994年07月22日
血液型：O型
出身地：宮崎県 宮崎市
趣味：野球、ゴルフ、料理
特技：何度やられても立ち上がる事
出身／入社／入門：東京NSC22期
【事務所】ケイダッシュステージ
【結成年月】2011年9月
【受賞歴・経歴】
2012年 THE MANZAI 認定漫才師（パープーズ名義） 位
2023年 第19回 M-1グランプリ 2位
2024年 第20回 M-1グランプリ 5位
2024年 第6回「たけしが認めた若手芸人 ビートたけし杯『お笑い日本一』」優勝
【プロフィール】
・楢原真樹（ならはら・まさき）
生年月日：1986年11月17日
出身地：大阪府池田市
血液型：O型
趣味：喫茶店巡り、パン屋巡り、サザン好き、ポケモン、メイプルストーリー、カラオケ
資格：普通自動車第一種免許
・出井隼之介（でい・じゅんのすけ）
生年月日：1987年3月2日
出身地：神奈川県横浜市（中学生まで）兵庫県神戸市（中学生から）
血液型：B型
趣味：コーヒーを飲む・カフェ巡り、ヒップホップ鑑賞、サザンオールスターズを聴く、美容・メイク、格闘技観戦、読書
資格：剣道初段、英検2級
【事務所】吉本興業
【結成年月】結成年月：2020年4月1日
【受賞歴・経歴】
・2021年 女芸人No.1決定戦THEW - 決勝進出
・2021年 M-1グランプリ - 準決勝進出
・2022年 第43回ABCお笑いグランプリ - 決勝進出
・2022年 キングオブコント - 準決勝進出
・2022年 女芸人No.1決定戦THEW - 準優勝
・2022年 M-1グランプリ - 決勝進出
・2023年 第八回 上方漫才協会大賞 - 新人賞受賞
・2023年 ABCお笑いグランプリ - 決勝進出
【プロフィール】
・誠（まこと）
性別：女性
生年月日：1999年3月25日
血液型：B型
出身地：東京都 世田谷区
趣味：テニス、絵を描く事、物作り、音楽鑑賞
特技：ハーモニカ、散髪、顔剃り（理容師免許取得）
出身／入社／入門：東京NSC23期生
・愛（あい）
生年月日：1996年9月19日
血液型：B型
出身地：神奈川県 横浜市
趣味：動物鑑賞、音楽鑑賞、SMAP
特技：犬の基本的なしつけ、ブルースハープ（ハーモニカ）、肩もみ
出身／入社／入門：東京NSC23期生
【事務所】マセキ芸能社
【結成年月】結成年月：2010年4月1日
【受賞歴・経歴】
「M-1グランプリ」決勝進出（2025）
・Podcast「カナメストーンのカナメちゃん村」
・YouTube「Kawaii Animals」［声］
・YouTube「しゃれこめカナメストーン」
・「マセキライブ」
【プロフィール】
・山口誠（やまぐち・まこと）
生年月日：1986年6月24日
血液型：AB型
出身地：茨城県鹿嶋市
学歴：静岡産業大学経営学部スポーツ経営学科卒業
資格：教員免許（中学校教諭一種免許状［保健体育］・高等学校教諭一種免許状［保健体育］）、運転免許 (準中型自動車免許)
趣味：危険生物の動画を見る、駅伝を見る、皮膚科に通う
特技：サッカーのボランチの知識、人物描画、良い皮膚科かどうか見極められる
・零士（れいじ）／本名：東峰零士（とうみね・れいじ）
生年月日：1986年12月19日
血液型：B型
出身地：茨城県鹿嶋市
学歴：拓殖大学商学部経営学科卒業
資格：運転免許 (中型自動車免許)
趣味：鹿島アントラーズ、ショッピング、洗濯
特技：ボクシング、大声
その他：ボクシング総合体育大会新人戦 千葉県大会優勝（高校2年生）
（modelpress編集部）
情報：ABCテレビ・テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】「M-1グランプリ2025」点数・順位一覧
◆「M-1グランプリ2025」最終順位
最終順位は以下の通り。最終決戦にはエバース、ドンデコルテ、たくろうが出場し、見事優勝したたくろうが賞金1000万円を獲得した。
1位：たくろう（8票）
2位：ドンデコルテ（1票）
3位：エバース
【ファーストラウンド】（900満点中の点数）
1位：エバース（870点）
2位：たくろう（861点）
3位：ドンデコルテ（845点）
4位：真空ジェシカ（844点）
5位：ヤーレンズ（843点）
6位：豪快キャプテン（839点）
7位：カナメストーン（830点）
8位：ヨネダ2000（826点）
9位：ママタルト（823点）
10位：めぞん（820点）
◆エバースプロフィール
【事務所】吉本興業
【結成年月】2016年4月1日
【受賞歴・経歴】
・2024年 ツギクル芸人グランプリ 決勝進出
・2024年 第45回ABCお笑いグランプリ 決勝進出
・2024年 NHK新人お笑い大賞 優勝
・2024年 M-1グランプリ 決勝進出 第4位
・2025年 第10回上方漫才協会大賞 文芸部門賞受賞
【プロフィール】
・佐々木隆史（ささき・たかふみ）
生年月日：1992年11月06日
出身地：宮城県登米市豊里町
趣味：野球、バイク、三国志系のゲーム
出身／入社／入門：東京NSC21期
・町田和樹（まちだ・かずき）
生年月日：1992年4月24日
出身地：神奈川県大和市
趣味：酒
出身／入社／入門：東京NSC21期
◆豪快キャプテンプロフィール
【事務所】吉本興業
【結成日】2019年5月27日
【受賞歴・経歴】
・第60回上方漫才大賞 新人賞受賞
・2022-2023 読売テレビ「第12回 ytv漫才新人賞決定戦」ファイナリスト
【プロフィール】
・べーやん
生年月日：1994年10月2日
出身地：広島県 広島市
趣味：映画鑑賞
特技：津軽三味線、バスケットボール、マリオカート
出身／入社／入門：NSC大阪36期
・山下ギャンブルゴリラ（やました・ぎゃんぶるごりら）
生年月日：1988年7月16日
出身地：兵庫県 神戸市
趣味：パチンコ、競馬
特技：辛い物で食べれ無い物がない、ハウスクリーニング
出身／入社／入門：NSC大阪35期
◆真空ジェシカプロフィール
【事務所】プロダクション人力舎
【結成年月】2012年5月
【受賞歴・経歴】
・Ⅿ-1グランプリ2021、2022、2023、2024 決勝戦進出
・Abema杯 第1回フリップ芸-1グランプリ決勝進出（川北）
・R-1ぐらんぷり 2013 準決勝進出（川北）
・歌ネタ王決定戦2013 準決勝進出
【プロフィール】
・ガク／川俣岳（かわまた・たける）
生年月日：1990年12月3日
出身地：神奈川県
血液型：B型
趣味・特技：漫画（一般向け・成人向け）、乃木坂46
・川北茂澄（かわきた・しげと）
生年月日：1989年5月23日
出身地：埼玉県
血液型：B型
趣味・特技： 野球観戦（埼玉西武ライオンズ）、剣道（三段）、ぷよぷよ（大分5位）
◆たくろうプロフィール
【事務所】吉本興業
【結成年月】2016年3月9日
【受賞歴・経歴】
・2018年「第39回ABCお笑いグランプリ」決勝進出
・2018年「M-1グランプリ」準決勝進出（予選12位 敗者復活戦5位）
・2019年「第49回NHK上方漫才コンテスト」本選進出
・2019年「第8回ytv漫才新人賞決定戦」準優勝
・2019年「第6回NHK新人お笑い大賞」決勝進出
・2019年「そろそろにちようチャップリンプレゼンツお笑い統一王座GP2019 グランドチャンピオン大会」本選出場
・2020年「第50回NHK上方漫才コンテスト」本選進出
・2021年「第10回ytv漫才新人賞決定戦」本選進出
・2018年「第39回今宮子供えびすマンザイ新人コンクール」新人漫才福笑大賞
【プロフィール】
・赤木裕（あかぎ・ゆう）
生年月日：1991年10月24日
血液型：O型
出身地：滋賀県 大津市
趣味：野球／空手／実況パワフルプロ野球／ONEPIECE／滋賀の高校野球
特技：ペン回し／空手の板割り／歌
出身／入社／入門：NSC大阪 37期
・きむらバンド（きむら・ばんど）
生年月日：1990年1月28日
血液型：A型
出身地：愛媛県 松山市
趣味：ボートレース、木村拓哉さん鑑賞、ドライブ、ジャパハリネット
特技：ギター、ベース、子供に最速で気に入られる事
出身／入社／入門：NSC大阪 36期
◆ドンデコルテプロフィール
【事務所】吉本興業
【結成年】2019年
【受賞歴・経歴】
・2024年 第20回M-1グランプリ 準決勝進出
【プロフィール】
・小橋共作（こばし・きょうさく）
生年月日：1989年6月17日
血液型：A型
出身地：沖縄県 宜野湾市
趣味：海外ドラマ／筋トレ／お酒
特技：あまり嫌われない／カエルみたいなあごが出る
出身／入社／入門：NSC東京19期
・渡辺銀次（わたなべ・ぎんじ）
生年月日：1985年8月2日
血液型：A型
出身地：山口県 周南市
趣味：けん玉／読書／日本文学
特技：けん玉
出身／入社／入門：NSC東京14期
◆ママタルトプロフィール
【事務所】サンミュージック
【結成年】2016年
【受賞歴・経歴】
・「キングオブコント2020」準決勝進出
・「M-1グランプリ2022」準決勝進出
・「M-1グランプリ2023」準決勝進出
【プロフィール】
・檜原洋平（ひわら・ようへい）
生年月日：1991年7月27日
出身地：大阪府
趣味：カレー作り
特技：ぷよぷよ
資格：普通自動車免許
最終学歴：神戸大学
・大鶴肥満（おおつる・ひまん）
生年月日：1991年7月20日
出身地：東京都
趣味：漫画
特技：ぷよぷよ・実況パワフルプロ野球・金券のレートが分かる・食べ放題
資格：アルゴクラブ公認コーチ・普通自動車免許
最終学歴：明治大学
◆めぞんプロフィール
【事務所】吉本興業
【結成年月】2016年6月9日
【受賞歴・経歴】
・マイナビ Laughter Night第10回チャンピオンライブ マイナビ賞受賞
【プロフィール】
・吉野おいなり君（よしの・おいなりくん）
生年月日：1994年2月3日
血液型：A型
出身地：福岡県 北九州市
趣味：ダーツ、HIPHOP、漫画
特技：即興ラップ
出身／入社／入門：東京NSC22期
・原一刻（はら・いっこく）
生年月日：1994年07月22日
血液型：O型
出身地：宮崎県 宮崎市
趣味：野球、ゴルフ、料理
特技：何度やられても立ち上がる事
出身／入社／入門：東京NSC22期
◆ヤーレンズプロフィール
【事務所】ケイダッシュステージ
【結成年月】2011年9月
【受賞歴・経歴】
2012年 THE MANZAI 認定漫才師（パープーズ名義） 位
2023年 第19回 M-1グランプリ 2位
2024年 第20回 M-1グランプリ 5位
2024年 第6回「たけしが認めた若手芸人 ビートたけし杯『お笑い日本一』」優勝
【プロフィール】
・楢原真樹（ならはら・まさき）
生年月日：1986年11月17日
出身地：大阪府池田市
血液型：O型
趣味：喫茶店巡り、パン屋巡り、サザン好き、ポケモン、メイプルストーリー、カラオケ
資格：普通自動車第一種免許
・出井隼之介（でい・じゅんのすけ）
生年月日：1987年3月2日
出身地：神奈川県横浜市（中学生まで）兵庫県神戸市（中学生から）
血液型：B型
趣味：コーヒーを飲む・カフェ巡り、ヒップホップ鑑賞、サザンオールスターズを聴く、美容・メイク、格闘技観戦、読書
資格：剣道初段、英検2級
◆ヨネダ2000プロフィール
【事務所】吉本興業
【結成年月】結成年月：2020年4月1日
【受賞歴・経歴】
・2021年 女芸人No.1決定戦THEW - 決勝進出
・2021年 M-1グランプリ - 準決勝進出
・2022年 第43回ABCお笑いグランプリ - 決勝進出
・2022年 キングオブコント - 準決勝進出
・2022年 女芸人No.1決定戦THEW - 準優勝
・2022年 M-1グランプリ - 決勝進出
・2023年 第八回 上方漫才協会大賞 - 新人賞受賞
・2023年 ABCお笑いグランプリ - 決勝進出
【プロフィール】
・誠（まこと）
性別：女性
生年月日：1999年3月25日
血液型：B型
出身地：東京都 世田谷区
趣味：テニス、絵を描く事、物作り、音楽鑑賞
特技：ハーモニカ、散髪、顔剃り（理容師免許取得）
出身／入社／入門：東京NSC23期生
・愛（あい）
生年月日：1996年9月19日
血液型：B型
出身地：神奈川県 横浜市
趣味：動物鑑賞、音楽鑑賞、SMAP
特技：犬の基本的なしつけ、ブルースハープ（ハーモニカ）、肩もみ
出身／入社／入門：東京NSC23期生
◆カナメストーンプロフィール
【事務所】マセキ芸能社
【結成年月】結成年月：2010年4月1日
【受賞歴・経歴】
「M-1グランプリ」決勝進出（2025）
・Podcast「カナメストーンのカナメちゃん村」
・YouTube「Kawaii Animals」［声］
・YouTube「しゃれこめカナメストーン」
・「マセキライブ」
【プロフィール】
・山口誠（やまぐち・まこと）
生年月日：1986年6月24日
血液型：AB型
出身地：茨城県鹿嶋市
学歴：静岡産業大学経営学部スポーツ経営学科卒業
資格：教員免許（中学校教諭一種免許状［保健体育］・高等学校教諭一種免許状［保健体育］）、運転免許 (準中型自動車免許)
趣味：危険生物の動画を見る、駅伝を見る、皮膚科に通う
特技：サッカーのボランチの知識、人物描画、良い皮膚科かどうか見極められる
・零士（れいじ）／本名：東峰零士（とうみね・れいじ）
生年月日：1986年12月19日
血液型：B型
出身地：茨城県鹿嶋市
学歴：拓殖大学商学部経営学科卒業
資格：運転免許 (中型自動車免許)
趣味：鹿島アントラーズ、ショッピング、洗濯
特技：ボクシング、大声
その他：ボクシング総合体育大会新人戦 千葉県大会優勝（高校2年生）
（modelpress編集部）
情報：ABCテレビ・テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】