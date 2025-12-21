Madhappy×BABY-G初コラボ♡レトロ可愛い限定BG-169が登場
ファッション感度の高い女性たちの間で話題のコラボレーションが実現。BABY-Gとロサンゼルス発のアパレルブランドMadhappyが初タッグを組み、前向きなムードをまとう特別な腕時計を発表しました。レトロと今っぽさを絶妙にミックスしたデザインは、毎日のコーデにさりげないハッピー感をプラスしてくれます♡
BG-169が特別仕様に進化
ベースとなったのは、レトロフューチャーな存在感で愛され続けるBABY-G「BG-169」。
大胆なフォルムはそのままに、Madhappyの“楽観主義”を落とし込み、ノスタルジーと前進するエネルギーを融合。
1990年代後半から2000年代初頭を思わせるグリッター調の文字盤が、若々しいムードを演出します。
ON:NE×ノンワイヤーで眠りを変える。温寝リカバリー磁気ブラ新登場
ピンク×ホワイトの軽やかデザイン
やわらかなピンクの文字盤に、ホワイトのケース＆バンドを組み合わせた明るい配色が印象的。
裏蓋にはMadhappyロゴを刻印し、LEDバックライト点灯時にはLCDにロゴのシルエットが浮かび上がる遊び心も。
さらに、コラボ限定のカスタム・コーブランディングパッケージ付きで、ギフトにもぴったりです。
商品情報
価格：15,950円（税込）
発売日：12月19日
※カシオ流通は12月20日より発売
販売日程：
12月19日（金）正午12時より-MadhappyJapan公式オンラインストア、MadhappyTokyoStore
12月20日（土）午前10時より-カシオ公式オンラインストア、全国カシオ直営店舗など
前向きな毎日を彩る限定モデル
BABY-GのタフさとMadhappyのポジティブな世界観が重なった今回の限定モデルは、身に着けるだけで気分が上向く存在。
レトロ可愛いデザインと特別仕様のディテールが、日常に小さなときめきを添えてくれます。
数量限定の特別な1本で、前向きな時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♪