Madhappy×BABY-G初コラボ♡レトロ可愛い限定BG-169が登場

ファッション感度の高い女性たちの間で話題のコラボレーションが実現。BABY-Gとロサンゼルス発のアパレルブランドMadhappyが初タッグを組み、前向きなムードをまとう特別な腕時計を発表しました。レトロと今っぽさを絶妙にミックスしたデザインは、毎日のコーデにさりげないハッピー感をプラスしてくれます♡

BG-169が特別仕様に進化

ベースとなったのは、レトロフューチャーな存在感で愛され続けるBABY-G「BG-169」。

大胆なフォルムはそのままに、Madhappyの“楽観主義”を落とし込み、ノスタルジーと前進するエネルギーを融合。

1990年代後半から2000年代初頭を思わせるグリッター調の文字盤が、若々しいムードを演出します。

ピンク×ホワイトの軽やかデザイン

やわらかなピンクの文字盤に、ホワイトのケース＆バンドを組み合わせた明るい配色が印象的。

裏蓋にはMadhappyロゴを刻印し、LEDバックライト点灯時にはLCDにロゴのシルエットが浮かび上がる遊び心も。

さらに、コラボ限定のカスタム・コーブランディングパッケージ付きで、ギフトにもぴったりです。

商品情報

価格：15,950円（税込）

発売日：12月19日

※カシオ流通は12月20日より発売

販売日程：

12月19日（金）正午12時より-MadhappyJapan公式オンラインストア、MadhappyTokyoStore

12月20日（土）午前10時より-カシオ公式オンラインストア、全国カシオ直営店舗など

前向きな毎日を彩る限定モデル

BABY-GのタフさとMadhappyのポジティブな世界観が重なった今回の限定モデルは、身に着けるだけで気分が上向く存在。

レトロ可愛いデザインと特別仕様のディテールが、日常に小さなときめきを添えてくれます。

数量限定の特別な1本で、前向きな時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♪