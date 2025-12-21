Image: Bright DIY

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

スマホを取り出して、構えて、撮影して……。わずかな時間ですが、もっとサッと撮影したいときもありますよね。

machi-yaに登場した「S70」はそんなニーズに応えてくれるミニマルカメラかもしれません。たった35gの軽量性で首掛けやマグネット固定ができ、回転ヘッドと超広角レンズでダイナミックな画角にも対応。

おトクな先行セール情報も含めて、詳しくチェックしていきましょう。

2.7K高解像度170°広角×180°回転 - ポケットサイズの多機能カメラ 【31%OFF】9,580円 詳細をチェック

超広角+回転ヘッドで幅広いシーンに対応

Image: Bright DIY

カメラレンズ部分は180度回転するため、1つのレンズでセルフィーも簡単に対応。いろんな構図や画角に挑戦できますね。

Image: Bright DIY

レンズは170度の超広角タイプ。歪みは気になるかもしれませんが、広大な景色も迫力ある切り取りができそうです。

Image: Bright DIY

カメラの性能は静止画が2.7K解像度で動画は1080P/30fps。画質を求めるカメラではないですが、スマホやPCで見るには必要十分なスペックかと。

専用アプリで記録も操作も

Image: Bright DIY

専用アプリもあるため、スマホでの撮影確認や設定変更もOK。遠隔撮影もできちゃいます。

Image: Bright DIY

USB-Cケーブルを使えば充電や高速なデータ転送も可能に。ちなみに本体は約30分でフル充電でき、60分の連続撮影ができるとのことでした。

アクセサリーでハンズフリー撮影も

Image: Bright DIY

付属のネックストラップを使えばハンズフリー撮影も可能。アクションカメラではないのでブレ軽減の精度は気になるところですが、お散歩Vlogなども気軽に撮れそうですね。

Image: Bright DIY

本体にはマグネットも内蔵するので、金属のポールなどがあれば集合写真もお手のものです。

他にもタイムラプス撮影やループ録画機能などもあるので、工夫次第ではいろんな楽しみ方ができそうです。価格も1万円ほどなので、遊べるカメラとしていかが？

気になった人はぜひセール期間中にチェックしてみてください。

2.7K高解像度170°広角×180°回転 - ポケットサイズの多機能カメラ 【31%OFF】9,580円 詳細をチェック

＞＞2.7K高解像度170°広角×180°回転 - ポケットサイズの多機能カメラ

Source: machi-ya