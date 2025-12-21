Ì¡ºÍM¡½1¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤¬½éÍ¥¾¡¡¡2016Ç¯·ëÀ®
¡¡Ì¡ºÍ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ÖM¡½1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î·è¾¡¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç³«¤«¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¡ÊµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£¾Þ¶â¤Ï1ÀéËü±ß¡£
¡¡¤¿¤¯¤í¤¦¤Ï2016Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¡¢¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢ÁêÊý¤ÎÀÖÌÚÍµ¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤â¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡M¡½1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î·ëÀ®¤¬15Ç¯°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¡¢¥¢¥Þ¤òÌä¤ï¤º½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£º£²ó¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î1Ëü1521ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢·è¾¡¤ÏÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿9ÁÈ¤ÈÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤òÀ©¤·¤¿1ÁÈ¤Î·×10ÁÈ¤Ç¶¥¤Ã¤¿¡£