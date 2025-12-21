¡Ö¥¹¥ÝÃË2025Åß¡×SASUKEÆüËÜÂåÉ½¡¦»³ËÜÎÉ¹¬¤¬²¦¼Ô¤Ë¡ÖÏ¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú½ç°Ì°ìÍ÷¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/21¡Û12·î21Æü¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óNo.1¤ò·è¤á¤ëTBS·Ï¡Öµæ¶Ë¤ÎÃË¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©ºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï2025Åß¡×¡Ê¤è¤ë6»þ¡Á¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢»³ËÜÎÉ¹¬¤¬Áí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥ÝÃË¡×²¦¼Ô¤ÎÆùÂÎÈþ
SASUKE¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆüËÜÂåÉ½¤Ç»³ÅÄ¾¡¸ÊÎ¨¤¤¤ë¹õ¸×¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡¦»³ËÜ¡£¡Öµæ¶Ë¤ÎÃË¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©ºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï2025½Õ¡×¤ËÂ³¤¡¢Áí¹çÍ¥¾¡¤Ë·è¤Þ¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¡Ø¥¹¥ÝÃË¡Ù¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢ÃË¡¢Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ëÉñÂæ¡£»Õ¾¢¤Î¤ª±¢¤Ç¡Ø¥¹¥ÝÃË¡Ù¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ¹â¤Î·Á¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤ÆÏ¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»³ÅÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤ê¡¢Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
1995Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óNo.1·èÄêÀï¡Ù¡£2012Ç¯¤«¤é¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¹¹¤·¡ØºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï¡Ù¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£º£²ó¤âÍ´ÑµÒ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë14¿Í¤Î¡È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»Ò¡É¤¬¡¢ ¡È·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²á¹ó¤ÊÂÐ·è¤ËÄ©¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1°Ì¡§»³ËÜÎÉ¹¬
2°Ì¡§ºÍÀî¥³¡¼¥¸
3°Ì¡§¹âÌø¸÷´õ¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
4°Ì¡§Ê¿ÌîÂÙ¿·¡ÊMAG!C¡ùPRINCE¡Ë
5°Ì¡§¹Ó°æÎ¦
6°Ì¡§À¥¸ÅÍ¥ÅÍ
7°Ì¡§Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡ÊDXTEEN¡Ë
8°Ì¡§²íµ× (GAKU)¡Êaoen¡Ë
9°Ì¡§¿ùÃ«·ý»Î
10°Ì¡§¥½¥ó¥æ¥ó¡Ên.SSign¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥ÝÃË¡×²¦¼Ô¤ÎÆùÂÎÈþ
¢¡»³ËÜÎÉ¹¬¡Ö¥¹¥ÝÃË¡×Áí¹çÍ¥¾¡
SASUKE¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆüËÜÂåÉ½¤Ç»³ÅÄ¾¡¸ÊÎ¨¤¤¤ë¹õ¸×¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡¦»³ËÜ¡£¡Öµæ¶Ë¤ÎÃË¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©ºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï2025½Õ¡×¤ËÂ³¤¡¢Áí¹çÍ¥¾¡¤Ë·è¤Þ¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¡Ø¥¹¥ÝÃË¡Ù¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢ÃË¡¢Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ëÉñÂæ¡£»Õ¾¢¤Î¤ª±¢¤Ç¡Ø¥¹¥ÝÃË¡Ù¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ¹â¤Î·Á¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤ÆÏ¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»³ÅÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤ê¡¢Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡¡ÖºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï2025Åß¡×
1995Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óNo.1·èÄêÀï¡Ù¡£2012Ç¯¤«¤é¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¹¹¤·¡ØºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï¡Ù¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£º£²ó¤âÍ´ÑµÒ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë14¿Í¤Î¡È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»Ò¡É¤¬¡¢ ¡È·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²á¹ó¤ÊÂÐ·è¤ËÄ©¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡½ç°Ì°ìÍ÷
1°Ì¡§»³ËÜÎÉ¹¬
2°Ì¡§ºÍÀî¥³¡¼¥¸
3°Ì¡§¹âÌø¸÷´õ¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
4°Ì¡§Ê¿ÌîÂÙ¿·¡ÊMAG!C¡ùPRINCE¡Ë
5°Ì¡§¹Ó°æÎ¦
6°Ì¡§À¥¸ÅÍ¥ÅÍ
7°Ì¡§Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡ÊDXTEEN¡Ë
8°Ì¡§²íµ× (GAKU)¡Êaoen¡Ë
9°Ì¡§¿ùÃ«·ý»Î
10°Ì¡§¥½¥ó¥æ¥ó¡Ên.SSign¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û