ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」は21日、最終日の12Rで優勝戦が行われ、桐生順平が逃げ切って1着。8年ぶり2回目のグランプリ制覇となった。

地元の期待を一身に背負い1stステージ、2ndステージをクリア。気迫の走りでファイナルまで進んできた上條暢嵩（31＝大阪）が、最後の最後で力尽きた。

優勝戦は枠なりのカド4コース。「スタートは追い風の割にしっかりと行けました」と納得のコンマ12。ただ「1着勝負と思って若干伸び型っぽくなっていて、舵（かじ）が利かなかったですね。でも、1着か6着だと思って行ったので、スタートがそろった時点で厳しかったです。また、来年頑張ります」とレース後はサバサバとしていた。

終わったことは仕方なし。気持ちを切り替えて26年の戦いに挑む。

▼関浩哉（2着）いい仕上がり。桐生さんより良かったかもしれない。ターンマークもしっかり回れた。また来年頑張ります。

▼茅原悠紀（3着）良かったと思うけど、関選手と比べたら全体に劣っていた。次につなげていきたい。

▼馬場貴也（4着）やり切りました。調整面も含めてです。昨年は5着で今年は4着。着順を上げられたことを前向きにとらえて、来年に向かいたい。

▼西山貴浩（5着）スタートは全速。よくやった方でしょう。また来年、後輩の仲谷（颯仁）を連れて行きますわ。