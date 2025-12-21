ラストマッチはMF福島の強烈ミドル&FW新川3戦連発弾で豪州に快勝!! 2年後のU-20W杯を目指すU-18日本代表が”手応えあり”のSBS杯準優勝
[12.21 SBSカップ第3節 U-18日本代表 2-0 U-18オーストラリア代表 藤枝総合]
今月11日、今季までJ1湘南を率いた山口智氏が指揮官に就任し、本格的に2年後のU-20ワールドカップを目指して動き出したU-18日本代表。新監督のもとで18日から「2025 SBSカップ国際ユースサッカー」を戦い、21日の最終戦はU-18オーストラリア代表と対戦した。
1勝1敗の2位で迎えたラストマッチは、前日のU-18スペイン代表戦から先発を6名変更。GKには今大会初先発となったGK小川煌(広島ユース)を起用し、190cmの大型CB酒井舜哉(大宮U18)、MF和田直哉(浦和ユース)、MF福島和毅(神村学園高)、FW尾谷ディヴァイン・チネドゥ(FC東京U-18)、FW大西利都(名古屋U-18)という前日ベンチスタートだった面々をスタメンとして送り込んだ。また、前日のゲームで負傷交代したGK萩裕陽(名古屋U-18)とコンディションを崩していたMF山口豪太(昌平高)が試合当日朝のリリースで離脱が決定。変わって追加招集されたGK{8ステイマン・ジョシュア草太郎}}(法政大)、MF篠崎健人(市立船橋高)がベンチ入りを果たした。
1、2試合目同様に3-5-2の布陣でスタート。GKに小川、最終ラインは右からDF松本果成(湘南)、酒井、DF久保遥夢(前橋育英高)となり、アンカーに和田、インサイドハーフの右に福島、左に今井健人(東京Vユース)が並んだ。ウイングバックは右にMF中積爲(G大阪ユース)、左にDF佐藤海宏(鹿島)を起用。最前線は尾谷と大西のコンビとなった。
立ち上がり、日本はパワーと高さを持つオーストラリアの縦に早いサッカーに苦戦したものの、即座にアジャスト。中盤でボールを握り、キャプテンマークを巻く和田、福島、今井を中心にボールを動かしながら相手陣内に進入していく。
前半6分に大西が自ら得たPKを失敗したものの、リズムを崩さずに攻め込んだ。すると、29分にチャンスを得る。左サイドから佐藤が左足でマイナス方向に折り返すと、ゴール前に入っていた福島が右足を振る。一度は相手DFに防がれたものの、セカンドボールを拾った福島が今度は左足でミドルシュートを放つ。これが見事にネットに吸い込まれ、日本が先手を取った。
以降も主導権を握った日本はリードを保って後半に向かうと、ハーフタイム後にメンバーを3人変更。久保に代わってMF木實快斗(北九州)を左ウイングバックに入れ、同ポジションでプレーしていた佐藤を左CBに配置転換した。尾谷と大西が下がった前線は、FW新川志音(鳥栖)とFW徳田誉(鹿島)のコンビで追加点を目指した。
新川、徳田の投入で高い位置によりボールが入るようになった日本は、今井や福島も2列目から果敢に飛び出してチャンスに絡む。後半9分には中積が最終ラインの背後に浮き球のボールを入れると、徳田が飛び出してきた相手GKを外すような形でラストパス。最後は新川が3戦連発となるゴールを奪ってリードを広げた。
2点差とした日本はうまく時間を使い、ボールを支配しながら攻撃を展開していく。メンバー交代も交えながらゲームをコントロールし、21分に酒井からCB中野陽斗(神村学園高)にスイッチ。36分には福島に代えて篠崎を投入。中積をインサイドハーフに入れ、松本を右ウイングバック、追加招集組の篠崎を右CBに配置する布陣で逃げ切りを図った。
最後まで集中力を切らさなかった日本は完封勝利。最終戦を制し、2位で大会を終えた。
監督就任のリリースから僅か10日。準備期間はほとんどなかった。山口監督は12月上旬まで湘南を指揮していたため、07年以降に生まれた選手の情報はそこまで持ち合わせていない。実際に山口監督も「本当に申し訳ない」と前置きをした上で、「僕自身、ほぼ誰も知らなかった。追いかけているわけではなかったので」と、ぶっつけ本番だったことを明かす。
それでも一つ前の世代で今年のU-20ワールドカップに関わっていた菅原大介コーチらの力も借りながら、選手をセレクト。初日は「初めましてから始まった」という新たなスタートは湘南時代に重宝した3-5-2をベースとしつつ、守備的な約束事などを落とし込みながら、チームの骨格を作る作業に励んだ。
もちろん、2年後のワールドカップを目指す上でのプレー基準なども伝えており、そうした大枠を構築しながらの戦いから得られたものは大きい。選手たちも山口監督が求めるスタイルやキャラクターを理解しつつあり、エースストライカー候補として期待される徳田も手応えを口にする。
「こういうサッカーがしたいとか、守備ではこうやって奪いにいくとか、監督が求めている部分は、個人としてもチームとしても理解できた。それがうまくハマっているシーンもあるし、逆にまだまだ改善しないといけないといけないシーンもたくさんあったと思う。初めてにしてはという言い方はアレですけど、チームとして共通認識を持って、全員でやりたいことをやる時間帯はどんどん増えていった。そういう手応えはあります」
チームはまだ立ち上がったばかりで、やるべきことは山積み。来年9月に予定されているAFC U20アジアカップ予選(2027年U-20ワールドカップアジア1次予選)まで活動回数が限られているなかで、“山口ジャパン”がどのような進化を遂げていくのか注目だ。
(取材・文 松尾祐希)
