フェイエノールトvsトゥエンテ スタメン発表
[12.21 オランダ・エールディビジ第17節](スタディオン・フェイエノールト)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 21 アネル・アフメドジッチ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
DF 43 ジャン・プラグ
MF 6 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 11 ゴンサロ・ボルジェス
MF 16 レオ・ザウアー
MF 40 ルシアーノ・バレンテ
FW 9 上田綺世
控え
GK 1 ユスティン・バイロウ
GK 39 リアム・ボシン
DF 5 ハイス・スマル
MF 44 T. van den Elshout
MF 47 タイス・クラーイエベルト
MF 72 H. Agboluaje
FW 10 サイル・ラリン
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 32 アイメン・スリティ
FW 36 ジェイデン・スロリー
FW 49 シャキール・ファン・ペルシー
FW 70 J. Schaken
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[トゥエンテ]
先発
GK 1 ラース・ウンナーシュタル
DF 3 R. Pröpper
DF 23 S. Lemkin
DF 28 B. van Rooij
DF 39 M. Rots
MF 4 M. Kjølø
MF 11 D. Rots
MF 14 K. Hlynsson
MF 20 T. van den Belt
MF 27 S. Ørjasæter
FW 10 サム・ランメルス
控え
GK 21 S. Karssies
GK 22 プジェミスワフ ティトン
DF 5 B. Kuipers
DF 12 Guilherme Peixoto
DF 33 B. Titulaer
DF 43 R. Nijstad
MF 32 A. Verschueren
MF 42 D. Weidmann
FW 7 マルコ・ピアツァ
FW 9 リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル
FW 25 L. Vennegoor of Hesselink
監督
ヨン ファン デン ブロム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
