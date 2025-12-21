[12.21 オランダ・エールディビジ第17節](スタディオン・フェイエノールト)

※22:30開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 21 アネル・アフメドジッチ

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

DF 43 ジャン・プラグ

MF 6 ファン・インボム

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 11 ゴンサロ・ボルジェス

MF 16 レオ・ザウアー

MF 40 ルシアーノ・バレンテ

FW 9 上田綺世

控え

GK 1 ユスティン・バイロウ

GK 39 リアム・ボシン

DF 5 ハイス・スマル

MF 44 T. van den Elshout

MF 47 タイス・クラーイエベルト

MF 72 H. Agboluaje

FW 10 サイル・ラリン

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 32 アイメン・スリティ

FW 36 ジェイデン・スロリー

FW 49 シャキール・ファン・ペルシー

FW 70 J. Schaken

監督

ロビン・ファン・ペルシー

[トゥエンテ]

先発

GK 1 ラース・ウンナーシュタル

DF 3 R. Pröpper

DF 23 S. Lemkin

DF 28 B. van Rooij

DF 39 M. Rots

MF 4 M. Kjølø

MF 11 D. Rots

MF 14 K. Hlynsson

MF 20 T. van den Belt

MF 27 S. Ørjasæter

FW 10 サム・ランメルス

控え

GK 21 S. Karssies

GK 22 プジェミスワフ ティトン

DF 5 B. Kuipers

DF 12 Guilherme Peixoto

DF 33 B. Titulaer

DF 43 R. Nijstad

MF 32 A. Verschueren

MF 42 D. Weidmann

FW 7 マルコ・ピアツァ

FW 9 リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル

FW 25 L. Vennegoor of Hesselink

監督

ヨン ファン デン ブロム

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります