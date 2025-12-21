セリエA 25/26の第16節 カリアリとピサの試合が、12月21日20:30にウニポル・ドムスにて行われた。

カリアリはセミ・キリツォイ（FW）、セバスティアーノ・エスポジト（FW）、ジャンルカ・ガエターノ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するピサはマッテオ・トラモニ（MF）、ヘンリック・マイスター（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45分に試合が動く。ピサのマッテオ・トラモニ（MF）がPKを決めてピサが先制。

ここで前半が終了。0-1とピサがリードしてハーフタイムを迎えた。

カリアリは後半の頭から選手交代。アダム・オベルト（DF）からリヤード・イドリシ（DF）に交代した。

55分、カリアリが選手交代を行う。ミシェル・アドポ（MF）からガブリエレ・ザッパ（DF）に交代した。

59分カリアリが同点に追いつく。ガブリエレ・ザッパ（DF）のアシストからマイケル・フォロルンショ（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

63分、カリアリが選手交代を行う。マイケル・フォロルンショ（MF）に代わりルカ・マッツィテッリ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

71分カリアリが逆転。ジャンルカ・ガエターノ（MF）のアシストからセミ・キリツォイ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

74分、ピサは同時に3人を交代。マルタ・ホイホルト（MF）、ジョバンニ・ボンファンティ（DF）、ガブリエレ・ピッチニーニ（FW）に代わりイサク・ブラル（MF）、アルトゥーロ・カラブレシ（DF）、ステファノ・モレオ（FW）がピッチに入る。

82分、ピサは同時に2人を交代。イドリッサ・トゥーレ（MF）、マッテオ・トラモニ（MF）に代わりロラン（FW）、メーディ・レリス（MF）がピッチに入る。

82分、カリアリは同時に2人を交代。セミ・キリツォイ（FW）、ジャンルカ・ガエターノ（MF）に代わりジェンナーロ・ボレッリ（FW）、ニコロ・カブオティ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の89分ピサのメーディ・レリス（MF）のアシストからステファノ・モレオ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、カリアリは52分にミシェル・アドポ（MF）、54分にジェリー・ミナ（DF）、79分にセバスティアーノ・エスポジト（FW）に、またピサは67分にジョバンニ・ボンファンティ（DF）、90+3分にアルトゥーロ・カラブレシ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-21 22:30:16 更新