漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝戦が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送され、結成9年目で初めて決勝に進出した「たくろう」が初優勝を飾り、1万1521組の頂点に立った。

ファーストラウンドでは2位となる861点を獲得してファイナルラウンドに進出。ドンデコルテ、エバースとの三つ巴決戦では審査員9人中8票を獲得し、圧倒的な強さで大逆転劇を演じた。

今回初めて審査員を務めたお笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基は「最後の3組はテクニカル度とかいろいろ計算しながら見ていたんですけど、たくろうで止めましたね。勢いが凄かった」と絶賛。

SNSでも「フット後藤のコメントが全てな気がする 全部吹き飛ばすくらいたくろうおもろかった」「後藤さんと同じで笑い泣き過ぎて後半聞いてなかった」「フット後藤さんと同じ気持ちです。たくろうのネタで考えるのやめました」「フット後藤のコメントめっちゃ分かる！細かい点とかどうでも良くなるくらい最後に笑った」「フット後藤が言うてたようにテクニック云々ではなく笑いの爆発力やったね」など賛同の声が集まった。