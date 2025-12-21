¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á8Ç¯¤Ö¤ê2V¡¡25Ç¯¾Þ¶ââ1¤Ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾SG¡ÖÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï21Æü¡¢ºÇ½ªÆü12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê39¡áºë¶Ì¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ºòÇ¯10·î27Æü¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë°ÊÍè5²óÌÜ¤ÎSGÍ¥¾¡¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï2017Ç¯¤Î½»Ç·¹¾°ÊÍè2²óÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¡£²«¶â¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÈÍ¥¾¡¾Þ¶â1²¯1000Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£Ç¯¤Î¾Þ¶â²¦¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¶Ë¸Â¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¶ÍÀ¸¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê1¹æÄú¤ÇÎ×¤ó¤ÀÍ¥¾¡Àï¤ò¥¤¥ó¤«¤é·Ú²÷¤Ë²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥°¥é¥ó¥×¥êÍ¥¾¡Àï1¹æÄú¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ì¡¼¥¹¤¬¶á¤Å¤¯¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÇ®¤¤¤·¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´¿À¼¤ÏÊªÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯4°Ì¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd1ÁöÌÜ¤ò2¹æÄú¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º£Àá¤Ï¡¢½éÀï¤ò2¥³¡¼¥¹¤«¤é¼ê·ø¤¯º¹¤·¤Æ2Ãå¤ò³ÎÊÝ¡£ºÆ¤Ó2¹æÄú¤ÇÄ©¤ó¤À2ÁöÌÜ¤â2Ãå¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢3ÁöÌÜ¤Ç¤ÏÀä¹¥ÏÈ¤òÃêÁª¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤ë¶¯±¿¤òÈ¯´ø¡£¤½¤Î¹¥µ¡¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤ÆÄ©¤ó¤ÀÍ¥¾¡Àï¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¤Ï¡Ö2¡¢3Ãå¤À¤Ã¤¿¤éÉ½¾´¼°¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë´é¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦³Î¸Ç¤¿¤ë³Ð¸ç¤ò¶»¤ËÄºÅÀ¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Àá¤ÏÏÈÈÖ¤ÈÎ®¤ì¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£Â¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢À¨¤¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ø¤Î²ÝÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤âÌõ¤¬Ê¬¤«¤é¤º¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×
¡¡8Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î¶â´§¤òÂ×´§¤·¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â1²¯1000Ëü±ß¤ò¥²¥Ã¥È¡£º£Ç¯¤Î³ÍÆÀ³Û¤Ï2²¯3612Ëü666±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤ÇÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£1ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Î»þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï²¿ÅÙ¤âÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡©¤¤¤ä¡Á¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤³¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÀ¨¤¤¡£1¹æÄú¤Ê¤Î¤Ç½®·ô¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¸½¾õ¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È¿ÀÂ®¥¿¡¼¥ó¡É¤Î»È¤¤¼ê¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¡þ¶ÍÀ¸¡¡½çÊ¿¡Ê¤¤ê¤å¤¦¡¦¤¸¤å¤ó¤Ú¤¤¡Ë1986Ç¯¡Ê¾¼61¡Ë10·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡Åç¸©½Ð¿È¤Î39ºÐ¡£ºë¶Ì»ÙÉô½êÂ°¤Î100´üÀ¸¤È¤·¤Æ2007Ç¯5·î17Æü¤Ë¸ÍÅÄ°ìÈÌÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Àá¤Ë½é1Ãå¤òÃ£À®¡£11Ç¯8·î18Æü¡¢¸ÍÅÄ°ìÈÌÀï¤Ç½éÍ¥¾¡¡£14Ç¯9·î28Æü¤Î¸ÍÅÄ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇG1½éÍ¥¾¡¡£SG½éÀ©ÇÆ¤Ï15Ç¯3·î22Æü¤ÎÆôºê¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡£ÄÌ»»4224Àï1243¾¡¡£Í¥¾¡¤ÏSG5²ó¡¢G1¤Ç¤Î19²ó¤ò´Þ¤à64²ó¡£Æ±´ü¤Ë¿Á±Ñ¸ç¡¢µÜÃÏ¸µµ±¡¢Ê¿¹âÆàºÚ¡¢³ùÁÒÎÃ¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë61¡£·ì±Õ·¿AB¡£