俳優の上白石萌歌さん（25）、生田斗真さん（41）、篠原涼子さん（52）、小関裕太さん（30）が、12月31日放送の『ヒロミの大晦日リホーム』（日本テレビ系 午後6時から午後11時30分まで放送）に助っ人として出演することが発表されました。

タレントのヒロミさん（60）が子どもたちのため、壊れた相撲部屋を大規模リホーム、大みそかにその完成を生放送する『ヒロミの大晦日リホーム』。

未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブが、今秋の台風でテント屋根が壊れてしまい、土俵で練習できない悩みに向き合います。

■篠原涼子＆小関裕太はヒロミたちに温かい差し入れ

11月下旬に助っ人にやってきたのが、2026年1月期の新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』に出演する篠原さんと小関さん。

連日の作業で疲れているヒロミさんと職人のために、愛情のこもった料理を作り、小関さんは土俵の基礎づくりもお手伝いしました。

篠原さんは「本格的な現場でびっくりしたのですが、みなさんに美味しいご飯を作れるように頑張ります！」と意気込み、カレー＆カレーうどんを、自らヒロミさんと職人40人に提供しました。

小関さんは、「今回初めての作業で、地道にコツコツやるようなものだったのですが無心に、つい夢中になってしまいました。とっても楽しかったです！」とコメントしました。

■上白石萌歌＆生田斗真は棚作りに挑む

12月中旬に助っ人にやってきたのが、2026年1月期の新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』に出演する上白石さんと生田さん。

2人は、相撲クラブの子どもたちが荷物を置ける棚作りに挑戦。ここではヒロミさんから、「白と黒、2色の竹を使って扉のデザインを考えるように」と課題が出され、試行錯誤しながら材料を選別していきます。竹をカットしたり、ナタを使って竹を割いたり、完成を目指す2人。果たして、ヒロミさんの反応は…。

上白石さんは、「普段あまりDIYなどしたことがなかったのですが、ヒロミさんのサポートもありとっても楽しくて、新たな“好き”を見つけることが出来ました！ ナタで竹を切っている姿や、生田さんとのチームワークに注目してください！」とコメント。

生田さんは、10代の頃から共演していたというヒロミさんとの再会に「久々にヒロミさんにお会いして、学校の先生に会ったときのような気持ちになりました。笑 “ピシー！”と背筋が伸びる気持ちでした」と心境を明かし、「僕もあまりDIYなど経験がなかったのですが、すごく楽しくて、いつか自分自身の物を作れるようになりたい！ と思いました！」と感想を寄せました。