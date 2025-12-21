¡Ú£Í¡¾£±¡Û¤¿¤¯¤í¤¦¤¬Í¥¾¡¡¡¥¢¥ó¥¿¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡Ö£±£°£°ÅÀÉÕ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÀä»¿
¡¡·ëÀ®£±£µÇ¯°ÊÆâ¤ÎÌ¡ºÍÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡Ö£Í¡¾£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×·è¾¡Àï¤¬£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¡ÊÀÖÌÚÍµ¡¢¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£¾Þ¶â£±£°£°£°Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥É¤Ï£±°Ì¤¬£¸£·£°ÅÀ¤Î¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢£²°Ì¤¬£¸£¶£±ÅÀ¤Î¤¿¤¯¤í¤¦¡¢£³°Ì¤¬£¸£´£µÅÀ¤Î¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡£¤³¤Î£³ÁÈ¤¬ºÇ½ª·èÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ½ª·èÀï¤Ï£±ÈÖÌÜ¤¬¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¢£²ÈÖÌÜ¤¬¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢£³ÈÖÌÜ¤¬¤¿¤¯¤í¤¦¤È¤¤¤¦½ç¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¡££¹¿Í¤Î¿³ºº°÷¤ÎÅêÉ¼¤Ç¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤¬£¸É¼¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬£±É¼¤È¤Ê¤ê¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¤Î£²ËÜÌÜ¤Ï£±£°£°ÅÀÉÕ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£