全日本選手権最終日

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権は21日、東京・代々木第一体育館で最終日が行われた。女子フリー中、会場にいた2人の超大物が中継カメラに抜かれ、日本だけでなく海外にも衝撃が広がった。

女子フリーの6分間練習のタイミングで、フジテレビ系の中継カメラに抜かれたのは、伊藤みどりさんと浅田真央さんだった。伊藤さんが笑顔で手を振ると、メガネをかけた浅田さんも笑みを浮かべた。

現役時代はともにトリプルアクセルを武器に世界の最前線を走り、五輪では1992年アルベールビルで伊藤さんが、2010年バンクーバーで浅田さんが銀メダルを獲得。会場にいた超大物の姿は、Xで海外にも拡散され、様々なコメントが寄せられた。

「ミドリが可愛すぎる」

「マオのコート姿大好き」

「マオ、君は世界の女王だ」

「2人の史上最高が一画面に……」

「マオとミドリよ、なんてことなの」

「待ってえぇぇぇ、マオもいるの」

伊藤さんは女子最多の全日本9度制覇で、浅田さんも6度日本一に。2人合わせて15度優勝となっている。



（THE ANSWER編集部）