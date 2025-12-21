「待ってえぇ」フィギュア中継で騒然 映った超大物×2に海外反応「史上最高が一画面に」
全日本選手権最終日
フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権は21日、東京・代々木第一体育館で最終日が行われた。女子フリー中、会場にいた2人の超大物が中継カメラに抜かれ、日本だけでなく海外にも衝撃が広がった。
女子フリーの6分間練習のタイミングで、フジテレビ系の中継カメラに抜かれたのは、伊藤みどりさんと浅田真央さんだった。伊藤さんが笑顔で手を振ると、メガネをかけた浅田さんも笑みを浮かべた。
現役時代はともにトリプルアクセルを武器に世界の最前線を走り、五輪では1992年アルベールビルで伊藤さんが、2010年バンクーバーで浅田さんが銀メダルを獲得。会場にいた超大物の姿は、Xで海外にも拡散され、様々なコメントが寄せられた。
「ミドリが可愛すぎる」
「マオのコート姿大好き」
「マオ、君は世界の女王だ」
「2人の史上最高が一画面に……」
「マオとミドリよ、なんてことなの」
「待ってえぇぇぇ、マオもいるの」
伊藤さんは女子最多の全日本9度制覇で、浅田さんも6度日本一に。2人合わせて15度優勝となっている。
（THE ANSWER編集部）