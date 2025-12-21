漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」の決勝が２１日、テレビ朝日系で生放送された。初出場のたくろうがエバース、ドンデコルテとの最終決戦を制して優勝。史上最多１万１５２１組の頂点に立ち、第２１代目王者に輝いた。

ファーストラウンドでは８６１点で２位と勢いづいた。昨年２位の真空ジェシカ、同３位のヤーレンズを振り切り勝ち上がり、最終決戦では「ビバリーヒルズに住みたい」ネタが大いに受けた。

ファーストラウンド７番手で登場し、様々なワードでの場内アナウンスで爆笑を誘った、たくろう。

赤木裕ときむらバンドの繰り出すワードの面白さに審査員の駒場孝、海原ともこ、中川家・礼二、柴田英嗣が９７点をつけるなど８６１点の高得点。優勝候補・エバースの８７０点に次ぐ暫定２位につけ、「８６１点なんて一言で言うと、これですよ！」とネタ中の決めゼリフで喜んだ。

ドンデコルテ、エバースとの最終決戦でも最後の３番手で登場すると「ビバリーヒルズに住みたいな」から始まる片言の日本語での爆笑のやりとりで審査員９人中８人がたくろんを選んで１位。

新星の圧勝劇にネットも沸騰。直後には「たくろう優勝」のワードがＸ（旧ツイッター）のトレンドワードで４位まで急浮上。ネット上には「たくろう、めちゃくちゃ面白かった 優勝おめでとうございます」、「たくろう見て笑いすぎて泣くことって本当にあるんだってびっくりした まじで臓器痙攣するくらい笑った」、「泣くほど笑った たくろう、おめでとう」、「たくろう おもろすぎて本格的に声出なくなった」などの喜びの声が集まっていた。