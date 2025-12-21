今すぐ近くの【3COINS】で買わせてーーッ！ 40・50代が似合う♡「パール風アクセ」

コーデを手軽にもっとおしゃれに見せたい……。そんな40・50代におすすめなのが【3COINS（スリーコインズ）】のパール風パーツを使ったアクセサリー。シンプルで抜け感のあるデザインで、大人の装いに自然に寄り添いながら、さりげなく華やかさをプラスしてくれそうです。そしてもちろん、どれもプチプラ。今すぐ買いに行きたい！ と思わせてくれそうな「パール風アクセ」を紹介します。

メタル × 樹脂パールのピアスで顔まわりを華やかに

【3COINS】「パールメタルピアス」\330（税込）

メタルとパール風パーツの組み合わせが、高見え感と上品な華やかさを両立するピアス。ラフにツイストさせたデザインは、大人の着こなしにほどよい抜け感をプラスしてくれそうです。縦約1.5cmと、上品ながらも存在感があるサイズなので、ナチュラルメイクの日でも顔まわりをパッと華やかに見せてくれそう。

Y字チェーンでつくる上品縦ラインネックレス

【3COINS】「ラウンドパールバーロングネックレス」\550（税込）

モダンクラシックな印象でコーデに映えるY字ネックレスは、今年注目されているアクセサリーのひとつ。長く垂れ下がるチェーンが縦ラインを強調し、デコルテまわりをすっきりと見せてくれそうです。さらに、リング型パーツとパール風パーツが連なっていることで、シャープさをキープしながら上品見えも叶えてくれるかも。

甘すぎないモチーフが手元にこなれ感をプラス

【3COINS】「リボンパールリング」\330（税込）

リボンとパール風パーツの組み合わせが、上品かつ愛らしさもあるリング。リボンといっても片結びをしたようなアシンメトリーなデザインで、甘さを抑えた絶妙なこなれ感を演出しています。特徴的なデザインでありながら主張しすぎないので、大人のファッションにもなじみやすそう。手持ちのリングとの重ねづけもおすすめです。

大ぶりの樹脂パールがヘアアレンジに特別感を演出

【3COINS】「トリプルパールフックポニー」\330（税込）

ヘアゴムの結び目に差し込むだけで、ゴムを隠しながらヘアアレンジをおしゃれに見せてくれるフックポニー。日々忙しくてヘアアレンジがワンパターンになりがちな人も、手軽に特別感を演出できます。サイズの異なる3つのパール風パーツと、ヘアになじむカーブのメタルパーツが上品で、オフィスコーデや特別なお出かけなど幅広く活躍してくれそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N