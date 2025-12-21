【名古屋大賞典】通算５勝の川田将雅騎手が騎乗カズタンジャーは７番 ９戦８勝の兵庫所属馬オケマルは８番 枠順確定
◆第４８回名古屋大賞典・Ｊｐｎ３（１２月２４日１９時２０分発走、名古屋競馬場・ダート２０００メートル）
昨年から施行時期が変わりハンデ戦となったダート重賞に出走する１０頭の枠順が１２月２１日、確定した。
２０〜２３年の４連覇を含む過去５勝の川田将雅騎手とコンビを組むカズタンジャー（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父ドレフォン）は７枠７番に決定した。前走でブラジルＣを制したアピーリングルック（牝４歳、美浦・辻哲英厩舎、父パイロ）は１枠１番となった。
地方勢では通算９戦８勝で兵庫から参戦するオケマル（牡３歳、兵庫・盛本信春厩舎、父ニューイヤーズデイ）は７枠８番。ホッカイドウ所属で、前走の道営記念など取り消しを挟んで５連勝中のベルピット（牡５歳、北海道・角川秀樹厩舎、父パイロ）は５枠５番になった。
確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、ハンデ、騎手の順）。
（１）アピーリングルック（美浦） 牝４ ５４ 松山 弘平
（２）シンメデージー （高知） 牡４ ５６ 吉原 寛人
（３）デルマソトガケ （栗東） 牡５ ５９ 団野 大成
（４）キングオブザナイル（愛知） 牡５ ５２ 小笠原 羚
（５）ベルピット （北海道） 牡５ ５６ 桑村 真明
（６）ラジカルバローズ （愛知） 牡４ ５２ 今井 貴大
（７）カズタンジャー （栗東） 牡４ ５８ 川田 将雅
（８）オケマル （兵庫） 牡３ ５３ 下原 理
（９）レヴォントゥレット（栗東） 牡４ ５７ 坂井 瑠星
（１０）メルト （愛知） 牡６ ５２ 細川 智史
※美浦、栗東はＪＲＡ所属。