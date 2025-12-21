カズタンジャー

◆第４８回名古屋大賞典・Ｊｐｎ３（１２月２４日１９時２０分発走、名古屋競馬場・ダート２０００メートル）

　昨年から施行時期が変わりハンデ戦となったダート重賞に出走する１０頭の枠順が１２月２１日、確定した。

　２０〜２３年の４連覇を含む過去５勝の川田将雅騎手とコンビを組むカズタンジャー（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父ドレフォン）は７枠７番に決定した。前走でブラジルＣを制したアピーリングルック（牝４歳、美浦・辻哲英厩舎、父パイロ）は１枠１番となった。

　地方勢では通算９戦８勝で兵庫から参戦するオケマル（牡３歳、兵庫・盛本信春厩舎、父ニューイヤーズデイ）は７枠８番。ホッカイドウ所属で、前走の道営記念など取り消しを挟んで５連勝中のベルピット（牡５歳、北海道・角川秀樹厩舎、父パイロ）は５枠５番になった。

　確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、ハンデ、騎手の順）。

　（１）アピーリングルック（美浦）　牝４　５４　松山　弘平

　（２）シンメデージー　　（高知）　牡４　５６　吉原　寛人

　（３）デルマソトガケ　　（栗東）　牡５　５９　団野　大成

　（４）キングオブザナイル（愛知）　牡５　５２　小笠原　羚

　（５）ベルピット　　　（北海道）　牡５　５６　桑村　真明

　（６）ラジカルバローズ　（愛知）　牡４　５２　今井　貴大

　（７）カズタンジャー　　（栗東）　牡４　５８　川田　将雅

　（８）オケマル　　　　　（兵庫）　牡３　５３　下原　理

　（９）レヴォントゥレット（栗東）　牡４　５７　坂井　瑠星

（１０）メルト　　　　　　（愛知）　牡６　５２　細川　智史

　※美浦、栗東はＪＲＡ所属。